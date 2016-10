Am 6. Dezember erscheint das Action-Adventure The Last Guardian für die PS4. Die Entwickler von Team Ico schauen im folgenden hübsch aufbereiteten Trailer nochmals zurück auf die Vorgänger des Spiels. Ico und Shadow of the Colossus konnten bei uns im Test damals beide den Platin-Award ergattern.Letztes aktuelles Video: Rueckblick auf die Vorgaenger