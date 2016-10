The Last Guardian: Soundtrack gespielt vom London Symphony Orchestra als Doppelalbum auf Vinyl - 4Players.de

Wer das neue Abenteuer von Fumito Ueda nicht nur spielerisch, sondern auch akustisch genießen möchte, kann den Soundtrack zu The Last Guardian über iam8bit als Doppelalbum auf Vinyl vorbestellen . Einen Veröffentlichungstermin gibt es noch nicht, die Schallplatten sollen bis März nächsten Jahres verfügbar sein.Wer nicht so lange warten möchte, wird die Musik noch in diesem Jahr auch als Download kaufen können; zehn Stücke des Soundtracks werden u.a. Bestandteil der Collector's Edition sein. Wie viele Titel hingegen das Vinyl-Album enthält, gibt iam8bit noch nicht bekannt.Komponiert wurde The Last Guardian von Takeshi Furukawa, der sich zuvor vor allem durch Kurzfilme und Dokumentationen ausgezeichnet hatte, aber auch an Serie und Spiel zu Star Wars: The Clone Wars beteiligt war. Eingespielt wurde seine Musik vom London Symphony Orchestra sowie den London Voices und dem Trinity Boys Choir.Letztes aktuelles Video: Rueckblick auf die Vorgaenger