The Last Guardian: Soll laut Ueda trotz acht Entwicklungsjahren der ursprünglichen Vision treu bleiben - 4Players.de

Der Schöpfer des Action-Adventures The Last Guardian wollte trotz der rund acht Jahre langen Entwicklungszeit an der ursprünglichen Vision festhalten: Das erklärte Fumito Ueda von Team ICO in einem Interview mit Gamespot.com . Als er gefragt wurde, ob das Projekt an veränderte Trends oder Gamedesign-Standards der Spielelandschaft angepasst worden sei oder nicht, lautete die Antwort:"es ist Letzteres. Wir haben das durchgezogen, was wir erreichen wollten, und es ist die ursprüngliche Vision, die wir nun in diesem fertiggestellten Spiel sehen. Sicher, im Laufe der Jahre haben sich eine Menge Sachen verändert. Aber wir wussten von Beginn an, das wir etwas zeitloses erschaffen wollten. Etwas, das eine sehr lange Zeit hält - das einen Zeitrahmen von x Jahren überdauern kann. Ich denke, Sony hat das von Beginn an verstanden. Das war wirklich wichtig für Last Guardian, dass wir uns an die Original-Vision hielten und sie auch ausgeführt haben."Als der Interviewer nachfragte, wie man überhaupt ein zeitloses Spiel erstellen könne, erklärte Ueda, dass er mehr oder weniger seinem Instikt gefolgt sei und noch nicht sagen könne, ob sich die Entscheidung als die richtige herausstellen würde:"Niemand kann mir bestätigen, dass das der richtige Weg ist. Ich kann dir nicht mal mit Sicherheit sagen, dass dieses oder jenes die passende Antwort ist, oder die richtige Formel, und wenn du diese Formel befolgst, machst du ein zeitloses Videospiel. Dazu gibt es von niemandem irgendeine Bestätigung oder Bekräftigung. Es sind nur mein Instinkt und meine Eingeweide, die mir sagen, das es dies ist, was hoffentlich ein zeitloses Videospiel werden wird. (...) Ich erinnere mich selbst daran, mir mein Zukunfts-ich vorzustellen. Wird es gut standhalten? Wird es gut altern? Es geht nicht nur um die visuelle Komponente, die sich mir anschaue, sondern auch das Thema des Spiels und das Level-Design des Spiels. Jetzt weiß ich noch nicht, ob es funktionieren wird. Wie ich gesagt habe, niemand sagt mir, dass es das wird. Aber ich fühle, dass es der Faktor ist, der mir dabei hilft, meine Entscheidungen darüber zu fällen, ob etwas einer langen Zeit standhalten wird und nicht nur etwas wird, das man konsumiert und verdaut, bevor man zur nächsten Sache weiterzieht."The Last Guardian erscheint am 7. Dezember für die PlayStation 4.Letztes aktuelles Video: Entstehung des Soundtracks