Am 7. Dezember erscheint das Action-Adventure The Last Guardian für die PS4. Im Spielszenen-Teaser zeigt Team ICO Eindrücke der Spielwelt. Neben dem Protagonisten und seinem Begleiter Trico sind auch ominöse Männer mit leuchtenden Augen zu sehen.Letztes aktuelles Video: Spielszenen-Teaser