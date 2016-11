The Last Guardian: Ueda (Creative Director) über seine Inspirationen und die Realisierung der ursprünglichen Vision; Trailer: "Die Bande der Freundschaft" - 4Players.de

Sony hat den CG-Trailer "Die Bande der Freundschaft" (zwischen Mensch und Tier) zu The Last Guardian veröffentlicht. Das Langzeitprojekt wird am 7. Dezember 2016 für PlayStation 4 erscheinen. Ob die ursprüngliche Vision des Spiels realisiert werden konnte, dazu sagte Fumito Ueda (Creative Director) im PlayStation.Blog : "Ich werde hier ein bisschen streng mit mir sein ... aber zu sagen, dass ich 100% geschafft hätte, würde nicht ganz stimmen. Als Schöpfer hat man immer das Gefühl, man hätte noch ein kleines bisschen mehr machen können. Ganz genauso ging es mir auch nach der Fertigstellung von Ico und Shadow of the Colossus. Dennoch glaube ich, dass die Belegschaft von Sony und Gendesign alles gegeben hat, dass wir jedes Quäntchen Energie, das wir hatten, in dieses Projekt gesteckt haben."Über die seine persönlichen Inspirationen und einige inspirierende Spiele sagte Ueda weiter: "Trico ist ein Hybrid, eine Mischung aus einer Katze, einem Hund, einem Vogel und anderen Tieren. Vielleicht repräsentiert er ein Leitmotiv. Ich bin in einem Haus aufgewachsen, indem es mehrere Tiere gab. Meine Erfahrungen mit ihnen sind großartige Erinnerungen, die mir geblieben sind. Bei der Erschaffung von Trico musste ich keine besondere Recherche betreiben, da er ein Wesen ist, welches offensichtlich nicht existiert. Aber er basiert wirklich auf meinen Kindheitserinnerungen: Die Art, wie ich mit den Tieren interagiert habe; die Art, wie sie auf mich reagiert haben. (...) Es gibt ein paar Spiele, die mir die Augen geöffnet haben und mich im hohen Maße beeinflusst haben. Prince of Persia ist eines davon, und Another World. Das mag vielleicht überraschend sein, aber auch Virtua Fighter gehört dazu… was sie alle gemeinsam haben, ist die Komplexität der Animation. Ich bin auf der Suche nach neuen Möglichkeiten mit denen Animation helfen kann, Charakteren Leben einzuhauchen - das ist ein Element, das für mich immer spannend sein wird."Letztes aktuelles Video: Die Bande der Freundschaft CG-Trailer