The Last Guardian: Neun Minuten langes Einführungsvideo aus Japan - 4Players.de

Sony Computer Entertainment Japan hat ein knapp neun Minuten langes Einführungsvideo zu The Last Guardian veröffentlicht. Zu sehen sind einige Jump-&-Run-Passagen und natürlich die Interaktion mit Trico. Die Entwickler warnen allerdings vor möglichen Spoilern in dem Video. Das Abenteuer mit der turbulenten Entwicklungsgeschichte wird am 6. Dezember in Amerika und am 7. Dezember in Europa (9. Dezember in Großbritannien und Irland) für PlayStation 4 erscheinen.Letztes aktuelles Video: Spielszenen Japan