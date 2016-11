The Last Guardian: Unboxing der Collector's Edition mit Shuhei Yoshida - 4Players.de

Der CEO von Sony Interactive Entertainment Shuhei Yoshida zeigt in dem folgenden Video, was die Collector's Edition von The Last Guradian enthält: Neben dem Spiel in einem Steelbook-Cover erhält man den Soundtrack, ein Artbook, Sticker und eine Trico-Miniaturfigur. Am Ende des Videos bedankt sich der Präsident für die Geduld der Fans und hofft, dass das Spiel allen gefällt und sich das lange Warten gelohnt hat:Letztes aktuelles Video: Unboxing the Collectors Edition