The Last Guardian: Trailer stimmt auf den anstehenden Verkaufsstart ein - 4Players.de

In der nächsten Woche, am 7. Dezember 2016, wird das Langzeitprojekt The Last Guardian für PlayStation 4 erscheinen und passend dazu wurde auf der PlayStation Experience 2016 noch ein weiterer Trailer zu dem Action-Adventure veröffentlicht. Unser Test befindet sich bereits in Arbeit.Letztes aktuelles Video: Trailer PlayStation Experience 2016Ein Jahrzehnt nachdem Shadow of the Colossus auf der PlayStation 2 weltweit begeisterte und auch unser Spiel des Jahres wurde, wird die Handschrift von Fumito Ueda tatsächlich nochmal sichtbar. Wir erläutern im Video oder im Text , warum seine Art des reduzierten Spieldesigns kreative Zeichen gesetzt hat und welche verbindenden Merkmale es von ICO bis The Last Guardian gibt.