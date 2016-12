The Last Guardian: An Extraordinary Story: Begleitband von Future Press - 4Players.de

Proud to announce our collaboration with @fumito_ueda and his team on a #TheLastGuardian companion book. Pre-order: https://t.co/FJtryyU5DA — Future Press (@FuturePress) 20. Dezember 2016

Lösungsbuch-Spezialist Future Press hat einen gebundenen Begleitband zu The Last Guardian angekündigt, der tiefere Einblicke in die Entwicklung des kreativen Fantasy-Abenteuers (zum Test ) von Fumito Ueda und seinem Team bei Sony Japan gewähren soll:The Last Guardian - An Extraordinary Story, so der englische Titel des 256-seitigen Buchs, soll laut Amazon ab dem 28. Februar 2017 erhältlich sein und neben einem bebilderten Spielführer und Interviews auch Skizzen, Storyboards, Vergleichs-Screenshots sowie nie zuvor gezeigte Illustrationen enthalten. Der Preis wird vom Hersteller mit 39,99 Dollar bzw. 27,99 Pfund angegeben . Preisangaben in Euro liegen hingegen noch nicht vor.Letztes aktuelles Video: Video-Epilog