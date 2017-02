The Last Guardian: Großer Siebdruck in limitierter Anzahl vorbestellbar - 4Players.de

Wer The Last Guardian nicht nur in Erinnerung behalten, sondern täglich daran erinnert werden möchte, hat vielleicht an dem Siebdruck Interesse, der seit gestern über iam8bit vorbestellt werden kann: Spätestens Ende März sollen 350 Stück der gut 90 mal 30 cm großen Grafik zum Preis von 60 Dollar verfügbar sein. Erstellt wurde sie von Nimit Malavia , der u.a. auch für Marvel und DC tätig war.Letztes aktuelles Video: Video-Epilog