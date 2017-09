Stronghold Kingdoms: Fortan plattformübergreifend spielbar - 4Players.de

Mit der Veröffentlichung von Stronghold Kingdoms auf iOS und Android ist das Spiel nicht länger auf PC und Mac beschränkt, sondern kann fortan auch plattformübergreifend - mit dem gleichen Account - gespielt werden. "Fünf Millionen Spieler haben jetzt die Freiheit, uneingeschränkt zwischen Laptop, Tower, Smartphone oder Tablet zu wechseln, wenn sie ihre Burgen aufbauen und neue Gebiete auf der globalen Weltkarte erobern", erklären die Firefly Studios."Kingdoms ist ein einzigartiges MMO mit andauerndem online-Gameplay und der ständigen Bedrohung durch einen Angriff", sagt Simon Bradbury, Lead Designer bei Firefly Studios. "Spieler gehen mehrmals täglich in das Spiel rein, um ihren Feinden einen Schritt voraus zu sein, also kann die mobile Version einen entscheidenden Einfluss darauf haben. Die meisten Spieler werden die mobile Version nutzen, ihre Burgen zu reparieren und Angriffe anzutäuschen, doch andere werden die Gelegenheit sicherlich nutzen, ihre gesamte Strategie spontaner und unberechenbarer zu gestalten. Es ist spannend für uns, Langzeitspielern eine neue Version von Kingdoms zu präsentieren, doch wir sehen die Zukunft definitiv in plattformübergreifenden Kriegen und Schlachten!"Letztes aktuelles Video: Android Launch