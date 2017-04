NieR: Game Director Yoko Taro will für Geld alles machen - auch ein Remake - 4Players.de

Yoko Taro, der Mann hinter NieR, würde für Geld alles machen. Das hat er nach Angaben von Siliconera in einem Live-Stream der Famitsu in lockerer Atmosphäre und damit sicher auch mit einem kleinen Augenzwinkern behauptet. Der Chefredakteur des japanischen Magazins wollte es dann etwas genauer wissen und fragte gezielt nach, ob er in diesem Fall und mit genügend Zeit auch ein Remake von NieR in Angriff nehmen würde."Ich würde alles machen, wenn ich Geld dafür bekomme", wiederholte Taro seine Aussage. Produzent Yosuke Saito wurde etwas konkreter und betonte erneut, dass bei einem kommerziellen Erfolg von NieR: Automata die Chancen auf eine Neuauflage des Vorgängers deutlich steigen dürften. Da man bei Automata mittlerweile die Millionenmarke bei ausgelieferten Exemplaren überschritten hat und der Titel - wie auch bei uns im Test - viele positive Kritiken einheimsen konnte, sieht es für ein mögliches Remake also gar nicht so schlecht aus...Letztes aktuelles Video: Companions-Trailer