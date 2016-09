StarCraft 2: Legacy of the Void: Eigene Spielerzuweisungswertungen für jede Spezies mit Patch 3.7 - 4Players.de

Mit Patch 3.7 führt Blizzard Entertainment eigene Spielerzuweisungswertungen (Ranglistenspiele) für jede Spezies in StarCraft 2 ein. "Als wir mit der Entwicklung von StarCraft 2 begonnen haben, gingen wir davon aus, dass die meisten Spieler sich auf eine Spezies konzentrieren würden. Dank des Feedbacks unserer Spieler wurde uns klar, dass viele Spieler Ranglistenspiele mit anderen Spezies spielen wollen, ohne den Rang und die Spielerzuweisungswertung ihrer 'Hauptspezies' zu beeinflussen. Mit Patch 3.7 wird genau das in allen euren gewerteten 1vs1-Matches möglich sein", heißt es von den Entwicklern "Wenn ihr euch nach der Installation von Patch 3.7 zum ersten Mal anmeldet, beginnt ihr in einer neuen Saison, in der ihr fünf Platzierungsspiele bestreiten müsst, bevor ihr einen Rang für eine Spezies erhaltet. Das gilt auch, wenn ihr in der letzten Saison mit dieser Spezies in der Rangliste gespielt habt. So bekommen auch Spieler, die vor diesem Patch mehrere Spezies gespielt haben, für jede Spezies einen angemessenen Rang zugewiesen. Wenn ihr eure Platzierungsmatches abgeschlossen habt, erhaltet ihr für jede Spezies einen Rang. Dieser Rang wird durch Spiele, die ihr mit anderen Spezies spielt (dazu zählt auch die Option 'Zufall'), in keiner Weise beeinflusst. Wir haben uns darüber hinaus entschlossen, der Zufallsoption einen eigenen Rang zu verleihen, da sich einige Spieler als 'Zufallsspieler' identifizieren und wir die Bedeutsamkeit und den Wert dieser Option bewahren wollten.""Bei der Implementierung dieser Funktion mussten wir uns die Frage stellen, wie wir einen guten Ausgangspunkt für die Spielerzuweisungswertung jedes Spielers finden konnten. Wir werden dazu die Spielerzuweisungswertung zu Beginn für jede weitere Spezies auf denselben Wert setzen, den ihr in der Rangliste erreicht habt, und weisen jedem Spieler eine hohe 'Ungewissheit' zu (wir haben diese Methode schon früher für neue Spieler verwendet). Damit werden in den ersten Spielen mit jeder Spezies die Spielerzuweisungswertungen etwas stärker schwanken als gewöhnlich. Im Laufe der Zeit wird dieser 'Ungewissheitswert' abnehmen und die Spielerzuweisungswertung wird sich stabilisieren. Am Ende der Saison erhaltet ihr Belohnungen für den höchsten insgesamt erreichten Rang. (...) Wenn ihr darüber hinaus vier Saisons lang mit einer einzelnen Spezies kein gewertetes Spiel mehr gespielt habt, werden eure Spielerzuweisungswertung und euer Rang für diese Spezies zu Beginn der folgenden Saison zurückgesetzt. Diese Zurücksetzung gibt es in der Rangliste bereits und sie wäre daher eigentlich nicht erwähnenswert, aber da sie jetzt für jede Spezies individuell existiert, wollten wir noch einmal darauf hinweisen.""Die Einführung von eigenen Rängen für jede Spezies hat uns auch vor die Frage gestellt, wie wir die Großmeisterränge handhaben wollen und ob ein Spieler mit mehreren Spezies auch mehrere dieser Ränge für jede Spezies belegen können soll. Nach einigen Überlegungen haben wir uns dazu entschlossen, diese Option zumindest am Anfang möglich zu machen. Die Spezies in StarCraft II spielen sich in Bezug auf Mechaniken und Strategien sehr unterschiedlich; daher ist das Erreichen des Großmeisterrangs mit mehr als einer Spezies eine ziemlich bemerkenswerte Leistung. Wir werden außerdem auch die Aktivitätsanforderungen für Großmeister von 10 Spielen in 3 Wochen auf 30 Spiele in 3 Wochen erhöhen. Somit wird es eine noch größere Leistung sein, den Großmeisterrang mit mehreren Spezies zu erreichen."Letztes aktuelles Video: Ladder Revamp