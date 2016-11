StarCraft 2: Legacy of the Void: Zusammenarbeit mit DeepMind von Google; Forschungsschwerpunkt: Künstliche Intelligenz - 4Players.de

Bei der BlizzCon hat Blizzard Entertainment eine Zusammenarbeit mit dem Team von Googles K.I. DeepMind bekanntgegeben. Oriol Vinyals (Research Scientist bei Google) erklärte in einer kurzen Präsentation, dass sie versuchen wollen, eine "Künstliche Intelligenz" zu entwickeln, die es mit menschlichen Kontrahenten in dem Echtzeit-Strategiespiel aufnehmen kann. Anfang des Jahres hatte DeepMind mit dem Programm AlphaGo für Aufsehen gesorgt, da einer der weltbesten Go-Spieler (asiatisches Brettspiel) ziemlich deutlich geschlagen wurde.Oriol Vinyals sagte, dass die besondere Herausforderung bei StarCraft 2 die Komplexität des Spiels, das verdeckte Spielfeld und vor allem die Entscheidungsfindung in Echtzeit sein sollen. Durch die Forschung in diesem Bereich soll es irgendwann möglich sein, bessere KI-Gegner oder KI-Agenten zu entwickeln, die sich an das Niveau des Spielers anpassen oder als besserer Tutorial-Partner fungieren können. Anfang 2017 möchte Blizzard die entsprechende Schnittstelle für alle interessierten Universitäten öffnen.