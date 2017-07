StarCraft 2: Legacy of the Void: Patch 3.16: Warchest (Skins & Co.) für 25 Euro zur Esport-Unterstützung - 4Players.de

Screenshot - StarCraft 2: Legacy of the Void (Mac) Screenshot - StarCraft 2: Legacy of the Void (Mac) Screenshot - StarCraft 2: Legacy of the Void (Mac) Screenshot - StarCraft 2: Legacy of the Void (Mac)

Für StarCraft 2: Legacy of the Void steht der Patch 3.16 zum Download bereit ( Change-Log ). Das Update nimmt hauptsächlich Anpassungen am Co-Op-Modus vor und führt die kostenpflichtige StarCraft-II-Warchest ein.Ein Teil der Einnahmen (25%) aus den Warchest-Verkäufen fließt in das Preisgeld der World Championship Series (WCS) bzw. soll für zukünftige StarCraft-2-Esport-Events genutzt werden - vergleichbar mit dem Battle Pass bei DotA 2. Des Weiteren sind in der Warchest neue Einheiten-Skins, Emotes, Decals und Porträts für die einzelnen Rassen enthalten, die man allerdings erst "freispielen" muss. "Jede Warchest beginnt mit einem einzelnen Einheitenskin und einem exklusiven Porträt. Weitere Skins sind in drei Phasen unterteilt und können freigeschaltet werden, indem ihr während oder nach der entsprechenden Phase Matches im Mehrspieler- oder Co-op-Modus spielt, bis ihr schließlich am Ende des Szenarios das gesamte Set besitzt." Direkt nach dem Kauf erhält man ein Arbeiterskin, Porträts und zusätzliche Inhalte in Hearthstone, Heroes of the Storm und Diablo 3. Die komplette Warchest kostet 24,99 Euro. Die einzelnen Speziespässe kann man für jeweils 9,99 Euro kaufen.In der StarCraft-Community stößt dieses kostenpflichtige Skin-Paket zur Esport-Unterstützung auf ein geteiltes Echo . Vor allem die noch notwendige Freischaltung der gekauften Inhalte durch Multiplayer-Partien wird kritisiert.Letztes aktuelles Video: Warchest