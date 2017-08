StarCraft 2: Legacy of the Void: Keine Pläne für weitere Einzelspieler-Inhalte; Dehaka als Co-op-Kommandant - 4Players.de

Bei Blizzard Entertainment gibt es derzeit keine Pläne, weitere Einzelspieler-Zusatzinhalte - wie zum Beispiel StarCraft 2: Novas Geheimmissionen - für StarCraft 2 zu entwickeln, dies bestätigte David Sum (Lead Co-op Designer) bei der gamescom 2017. Der Fokus würde aktuell hauptsächlich auf der Erweiterung des Co-op-Modus mit neuen Missionen und Kommandanten liegen, hieß es, denn der Modus sei deutlich beliebter als sie es sich ursprünglich ausgemalt hatten.So wird mit Patch 3.17 der neue (kostenpflichtige) Kommandant Dehaka eingeführt . "Das Hauptaugenmerk der Spielweise von Dehaka liegt in der direkten Steuerung seiner Heldeneinheit, dem Sammeln von Essenzen seiner Gegner und dem Auswählen neuer Fähigkeiten während der Mission. Wenn Dehaka Essenz von gefallenen Gegnern sammelt, wächst er und erhält Trefferpunkte, Angriffsschaden sowie Mutationspunkte, mit denen er neue aktive Fähigkeiten und passive Upgrades freischalten kann. Am Ende der Mission sollte Dehaka eine nahezu unaufhaltsame Naturgewalt sein, die alles bisher im Co-op Gesehene in den Schatten stellt. Dehakas untergebene Urzerg brauchen ständig Aufmerksamkeit. Ihr könnt ihnen befehlen, sich gegenseitig zu bekämpfen und so zu beweisen, dass sie stark und würdig genug sind, ihrem Anführer zu dienen. Jede seiner Grundeinheiten kann sich in eine neue Form weiterentwickeln und wird so zu einer neuen Einheit mit neuen Angriffen und Fähigkeiten. Bestimmt, wann ihr euren Dienern den Urkampf befehlen wollt und entwickelt eure Armee nach euren Bedürfnissen weiter."Auch die Hierarchiestufen, die ebenfalls mit Patch 3.17 implementiert werden sollen, drehen sich um den Co-op-Modus. "Hierarchiestufen liefern euch ein erweitertes Fortschrittssystem mit 1.000 zusätzlichen Stufen, in dem sich Spieler Auszeichnungen verdienen können, während sie in Co-op-Missionen Erfahrung ansammeln. Jede Aufstiegsstufe benötigt 200.000 EP. EP werden zwar während des Spielens gesammelt, beeinflussen aber nicht die Stärke eines Spielers im Spiel. Diese Stufen stellen viel eher Auszeichnungen dar und werden durch freischaltbare Abzeichen-Emoticons ergänzt, die Spieler durch das Sammeln von Erfahrung erhalten. Verdient euch genug Stufen und ihr werdet zu einem der dekoriertesten Kommandanten in Co-op-Missionen. (...) Deshalb haben wir ein paar freischaltbare Belohnungen, wie Sprays und einzigartige 'Emoticon-Paare' integriert, die mit wachsendem Fortschritt verfügbar werden."Letztes aktuelles Video: Dehaka Co-Op Commander