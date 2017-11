StarCraft 2: Legacy of the Void: Patch 4.0: Han & Horner, Materialschlacht und Balance-Anpassungen - 4Players.de

Neuer Co-op-Kommandant und Ansager: Han und Horner Mira Han und Matt Horner, das erste Kommandantenduo, vereinen die militärische Macht der Liga mit der Verwegenheit und dem explosiven Temperament von Miras Söldnern. Erfahrt mehr dazu in unserem Blog.

Neue Co-op-Mission: Materialschlacht Die Siegerkarte aus dem Wettbewerb Rock the Cabinet 2017 ist jetzt in unsere offizielle Rotation der Co-op-Missionen verfügbar. Sammelt Teile, um General Davis dabei zu helfen, ihre Kriegsmaschinerie wieder aufzubauen und Hybridmonstrositäten zu zerstören. Erfahrt mehr dazu in unserem Blog.

Die Ranglisten von Wings of Liberty, Heart of the Swarm und Legacy of the Void wurden in eine einzelne Rangliste vereint, die die Einheiten, Spielbalance und Daten aus Legacy of the Void verwendet. Die Auswahl der Erweiterungsstufen für Spiele mit der Spielbalance von Wings of Liberty und Heart of the Swarm wurde in Benutzerdefiniert > Standard verschoben.

Neue Spieler, die sich zum ersten Mal in StarCraft II einloggen, werden jetzt eine neue Willkommenserfahrung durchlaufen. Spieler können den Grad ihrer Erfahrung mit Echtzeitstrategiespielen auswählen. Anfänger werden durch das Tutorial im Spiel geführt. Spieler können Einführungsvideos ansehen oder direkt mit der Kampagne, dem Co-op-Modus oder dem Versus-Modus beginnen.

Das Profil wurde aktualisiert und enthält jetzt Informationen zu Co-op-Missionen.

Der Bereich für Co-op wurde aktualisiert und verfügt jetzt über eine klarere Benutzeroberfläche. Eine neue Menüoption „Zufälliger Kommandant“ wurde hinzugefügt. Wöchentliche Mutationen können jetzt mit Kommandanten der Stufe 1 gespielt werden.

Der Bereich Mehrspielermodus wurde in „Versus“ umbenannt. Der neue Versus-Bildschirm wurde überarbeitet und mit neuen Grafikelementen und verbesserter Benutzeroberfläche neu organisiert.

Die 4. Saison der Rangliste 2017 hat begonnen! Ein neuer Belagerungspanzer-Pokalaufsatz kann jetzt durch den Sieg in einem automatisierten Turnier gewonnen werden.

Die neue Schaltfläche „Automatisch beitreten“ wurde der Unterkategorie Arcade des Bereichs Benutzerdefiniert sowie den Informationstafeln für Arcadekarten hinzugefügt. Mit Automatisch beitreten könnt ihr nach einer offenen Lobby für die ausgewählte Karte suchen. Wenn keine gefunden wird, erstellt das Spiel eine neue öffentliche Lobby mit euch als Spielleiter. Verwendet das Dropdown-Menü neben der Schaltfläche, um den Modus auszuwählen, nach dem ihr suchen wollt.

Die Schaltfläche „Erneut spielen“ wurde der Punkteübersicht für benutzerdefinierte Standard- und Arcadespiele wieder hinzugefügt. Mit dieser Schaltfläche könnt ihr nach einer offenen Lobby für die Karte/den Modus suchen, die/den ihr gerade gespielt habt. Wenn keine gefunden werden kann, wird für euch eine neue Lobby erstellt.

Die zweite Sammlung von Porträts mit den verbleibenden acht besten Spielern der WCS 2017 ist jetzt für Spieler verfügbar, die die Warchest: BlizzCon 2017 gekauft haben.

Die Erträge von großen Mineralienfeldern wurden von 1.500 auf 1.800 erhöht. Die Erträge von kleineren Mineralienfeldern bleiben bei 900.

Die Erträge von Vespingeysiren wurden von 2.000 auf 2.250 erhöht.

Raven: Die Fähigkeiten Automatischer Geschützturm, Verteidigungsdrohne und Zielsuchende Rakete wurden entfernt. Die Fähigkeiten Störmatrix, Reparaturdrohne und Panzerabwehrrakete wurden hinzugefügt. Störmatrix Deaktiviert eine mechanische oder psionische Einheit, wodurch diese 6 Sek. lang nicht angreifen oder Fähigkeiten einsetzen kann. Reparaturdrohne Entsendet eine Drohne, die 90 Sek. lang automatisch verbündete mechanische Einheiten in der Nähe repariert. Repariert 12,6 Trefferpunkte pro Sekunde und verbraucht 1 Energie für 3 reparierte Trefferpunkte. Panzerabwehrrakete Feuert eine Rakete ab, die sich nach 2 Sek. aktiviert und die anvisierten Einheiten verfolgt. Beim Aufprall verursacht sie 30 Flächenschaden und verringert die Panzerung der betroffenen Einheiten 21 Sek. lang um 3. Neues Upgrade: „Verbesserte Munition“ Wird im Tech-Labor des Raumhafens erforscht. Kosten: 150 Mineralien / 150 Vespingas / 79 Sek. Erhöht den Sprengradius von Panzerabwehrrakete um 20 % und die Reichweite ihrer Zielverfolgung um 50 %.



Falke Erhält nach dem Wechsel in den Verteidigungsmodus keinen Bonus auf die Sichtweite mehr, dafür aber Sicht über den Zielbereich.



Zyklon Die ersten vier Schüsse der Fähigkeit Erfassen des Zyklons werden schnell abgefeuert. Neues Upgrade: „Schnellfeuermechanismus“. Wird im Tech-Labor der Fabrik erforscht. Kosten: 150 Mineralien / 150 Vespingas / 79 Sek. Erhöht die Angriffsgeschwindigkeit der ersten zwölf Schüsse der Fähigkeit Erfassen des Zyklons.



Ghost Beginnt jetzt mit der Fähigkeit Tarnen. Die Anfangsenergie wurde von 75 auf 50 verringert. Neues Upgrade: „Moebius-Reaktor“. Wird in der Ghost-Akademie erforscht. Kosten: 100 Mineralien / 100 Vespingas / 57 Sek. Erhöht die Anfangsenergie von Ghosts um 25.



Tech-Labor der Fabrik Neues Upgrade: „Intelligente Servos“. Kosten: 150 Mineralien / 150 Vespingas / 79 Sek. Lässt Hellions, Kampfhellions, Vikings und Thors schneller zwischen Kampfmodi wechseln.



Marodeur Die Geschosse von Marodeuren hinterlassen jetzt eine blaue Spur, nachdem das Upgrade Schockmunition erforscht wurde.



Die Einheit Mutterschiffkern wurde entfernt.

Nexus Zeitschleife kostet 50 Energie und bewirkt, dass das anvisierte Gebäude 10 Sek. lang 100 % schneller arbeitet. Der Nexus verfügt jetzt über Energie, mit einem Höchstwert von 200. Die Anfangsenergie liegt bei 50. Die Fähigkeit „Massenrückruf“ ruft Einheiten des Spielers im Zielbereich zum Nexus zurück. Die Energiekosten betragen 50. Die Pause beim Herauswarpen beträgt 3,6 Sek. Die Dauer zum Heranwarpen beträgt 0,4 Sek. Massenrückruf hat eine globale Abklingzeit von 130 Sek. für alle Nexus-Gebäude.

Neues Verteidigungsgebäude: Schildbatterie . Lädt die Schilde verbündeter Einheiten in der Nähe wieder auf. Wird von Sonden herangewarpt. Erfordert einen Kybernetik-Kern. Die Mineralienkosten betragen 75. Die Dauer zum Heranwarpen beträgt 28,6 Sek. 200 Schilde / 200 Trefferpunkte / 100 Höchst- und Anfangsenergie. Lädt Schilde einer verbündeten Einheit innerhalb der Reichweite 6 wieder auf. Lädt 50,4 Schildpunkte pro Sek. wieder auf und verbraucht 1 Energie für je 3 wieder aufgeladene Schildpunkte. Die automatische Aktivierung funktioniert nur auf Einheiten und Photonenkanonen.

. Mutterschiff Die Fähigkeit „Massenrückruf“ des Mutterschiffs wurde zu „Strategischer Rückruf“ geändert. Strategischer Rückruf teleportiert alle verbündeten Spielereinheiten im Zielbereich zum Mutterschiff. Strategischer Rückruf hat keine Abklingzeit und teilt keine globale Abklingzeit mit Massenrückruf zum Nexus.

Disruptor Psi-Nova explodiert, wenn sie mit einer gegnerischen Einheit in Kontakt kommt. Der Schaden bleibt bei 145 (+55 gegen Schilde). Der Radius des Schadens bleibt bei 1,5. Der Radius der Explosion beträgt 0,25. Wird nicht ausgelöst, wenn es auf gegnerische Gebäude oder Formlinge trifft. Die Abklingzeit von Psi-Nova wurde von 21,4 auf 14,3 Sek. verringert.

Beobachter Neue Fähigkeit: „Überwachungsmodus“. Erhöht die Sichtweite um 25 % und macht den Beobachter bewegungsunfähig.

Hoher Templer Neuer Angriff: „Psi-Explosion“. Schaden: 4. Angriffsgeschwindigkeit: 1,25. Reichweite: 6. Kann Bodeneinheiten anvisieren.

Koloss Die Standardreichweite von Thermolanze wurde von 6 auf 7 erhöht. Der Schaden von Thermolanze wurde von 12 auf 10 (+5 gegen leichte Einheiten) angepasst. Das Upgrade für Bodenwaffen (Protoss) verstärkt den Angriff um +1 und zusätzlich um +1 gegen leichte Einheiten. Die Kosten von Verbesserte Thermolanze wurden von 200/200 auf 150/150 verringert. Das Upgrade für die Reichweite erhöht die Reichweite von Thermolanze um +2 (vorher +3).

Träger Die Kosten für Interceptoren wurden von 10 auf 15 erhöht.

Hetzer Der Schaden von Partikeldisruptor wurde von 10 (+4 gegen gepanzerte Einheiten) auf 15 (+6 gegen gepanzerte Einheiten) angepasst. Die Angriffsgeschwindigkeit wurde von 1 auf 1,54 erhöht. Erhält +2 Schaden pro Stufe des Upgrades für Bodenwaffen (Protoss).

Orakel Enthüllung Die Dauer wurde von 43 auf 30 Sek. verringert. Stasisfalle Betrifft Larven und Eier der Zerg nicht mehr. Stasisfalle hat eine begrenzte Lebenszeit von 170 Sek. Die Schadensart von Pulsarstrahl wurde von Fähigkeitsschaden zu normalem Schaden geändert. Panzerung verringert jetzt den Schaden von Pulsarstrahl.

Adept Die Sichtweite des Schattens wurde von 2 auf 4 erhöht.

Warpprisma Es wurde ein Grafikeffekt für Einheiten hinzugefügt, die vom Warpprisma aufgesammelt wurden.



Verseucher Unbemerkte eingegrabene Verseucher sind jetzt auf niedrigen Grafikeinstellungen besser sichtbar. Verseuchte Terraner Der Schaden des verseuchten Gaußgewehrs wurde von 8 auf 6 verringert. Das verseuchte Gaußgewehr kann keine Lufteinheiten mehr anvisieren. Neue Waffe: „Verseuchte Raketen“. Kann nur Lufteinheiten anvisieren. Schaden: 14. Angriffsgeschwindigkeit: 0,95. Reichweite: 6. Hat Priorität über den Bodenangriff des verseuchten Gaußgewehrs. Die Upgrades für Geschosse (Zerg) und Bodenpanzer (Zerg) betreffen jetzt Verseuchte Terraner. Pilzbefall Verlangsamt die Bewegungsgeschwindigkeit des Ziels um 75 %. Der Radius wurde von 2,0 auf 2,5 erhöht.

Overseer Neue Fähigkeit: „Spionage“. Erhöht die Sichtweite um 25 % und macht den Overseer bewegungsunfähig.

Viper Parasitenbombe Der Schaden wurde von 60 auf 120 über 7 Sek. erhöht. Der Schaden kann nicht mehr gestapelt werden. Die Effekte von Parasitenbombe treten nach einer Verzögerung von 0,7 Sek. ein.

Schwarmwirt Die Bewegungsgeschwindigkeit wurde von 4,13 auf 3,15 verringert.

Schleicherbau Der Schleicherbau wird jetzt mit einer Drohne gebaut und nicht mehr vom Hydraliskenbau weiterentwickelt. Kosten: 100 Mineralien / 150 Vespingas / 86 Sek. Neues Upgrade: „Adaptive Krallen“. Verringert die Dauer des Eingrabens von Schleichern von 2 auf 0,7 Sek. und erhöht ihre Bewegungsgeschwindigkeit um 10 %. Kosten: 150 Mineralien / 150 Vespingas / 54 Sek. Benötigt Schwarmstock.

Overlord Die Bewegungsgeschwindigkeit wurde von 0,82 auf 0,902 erhöht. Die Entwicklung von Pneumatischer Panzer erhöht die Bewegungsgeschwindigkeit des Overlords weiterhin auf den Wert von 2,63.



Brutalisken können jetzt Nyduswürmer verwenden.

Seine Armeen verwenden jetzt rote Schilde.

Kommentar der Entwickler: Die Farben der Schilde von Alarak und Fenix sind jetzt Rot für die Tal'darim und Gelb für die Richter.

Todgeweihter Der Turm verfolgt jetzt seine Ziele.



Hoher Templer und Archon Die Forschung Plasmawelle erhöht jetzt den Radius von Psi-Sturm um 50 % sowie die Reichweite um 2 und stellt 50 Schildpunkte von verbündeten Einheiten wieder her.



Unsterblicher Der Turm verfolgt jetzt seine Ziele.

Meisterung: Erhöhte Geschwindigkeit für herangewarpte Einheiten. Behobener Fehler: Bewirkt nicht mehr, dass Stärkungs- und Schwächungseffekte frühzeitig enden.

Tempest Behobener Fehler: Waffenupgrades gewähren jetzt +5 Schaden (vorher +3).



Tyrannozor Die Größe der Kollisionsabfrage der Einheit wurde verringert und entspricht jetzt der eines normalen Ultralisken.



Großer Urwurm und Urwurm Behobener Fehler: Der Rückstoßeffekt beim Ausgraben betrifft Lufteinheiten nicht mehr.

Glevig: Die Fähigkeit Brandsäure wird nicht mehr standardmäßig automatisch eingesetzt. Wenn der Zustand geändert wird, betrifft das auch darauf folgende beschworene Einheiten.



Seine Armeen verwenden jetzt gelbe Schilde.

Panzeranzüge von Fenix Der Grundwert der Energieregeneration inaktiver Anzüge wurde für alle Anzüge um +25 % erhöht. Alle Anzüge haben zusätzlich +1 Panzerung und +1 Schildpanzerung erhalten. Alle Anzüge haben zusätzlich 5 Schaden erhalten. Die Forschung Richterbewaffnung erhöht jetzt den Angriffsschaden aller Panzeranzüge von Fenix um +15. Arbiter: Die Fähigkeit Stasis kann jetzt sofort und während der Bewegung eingesetzt werden. Prätor: Der Schaden von Wirbelwind wurde auf 70 pro Sekunde erhöht. Ignoriert jetzt gegnerische Panzerung.



Forschungskosten Die meisten Forschungskosten wurden um 50 % verringert. Gilt nicht für gewöhnliche, geteilte Forschungen der Protoss (Koloss-Reichweite, Beobachter-Geschwindigkeit, Warptor-Technologie usw.). Die Gaskosten der Forschung für die Kaldalis-KI wurden entfernt. Die gesamten Kosten betragen jetzt 100 Mineralien.



Champions Die Übertragungszeit von getöteten Champion-KIs wurde von 5 auf 1 Sek. verringert.



Taktisches Datennetz Alle Boni skalieren jetzt mit Versorgung und nicht mehr mit der Anzahl von Einheiten. Alle Stärkungseffekte können jetzt auf bis zu 20 Versorgung gestapelt werden, um ihre höchste Stufe zu erreichen.



Vergeltungsprotokoll Das Upgrade wurde überarbeitet. Champions erhalten jedes Mal, wenn eine Hülle ihres Typs zerstört wird, Angriffs- und Bewegungsgeschwindigkeit (5 % pro Versorgung) oder eine Erhöhung der Bewegungsgeschwindigkeit von 25 %, wenn sie in eine neue Hülle übertragen werden. Die Erhöhungen der Geschwindigkeit können bis zu 100 % gestapelt werden und halten 10 Sek. lang an, wenn sie nicht zurückgesetzt werden.



Meisterungen Neue Meisterung: Startversorgung: Erhöht die Anfangsversorgung um 1 pro Punkt. Die Meisterung für die Verringerung von Forschungskosten wurde entfernt.



Träger Interceptoren kosten jetzt 15 Mineralien.



Konservator Der Radius von Schutzfeld wurde um 1 erhöht. Die Dauer des Felds wurde auf 15 Sek. erhöht (30 Sek. mit dem Upgrade). Die Abklingzeit wurde auf 20 Sek. verringert. Phasenmodus Kanalisiert ein größeres Schutzfeld mit sich selbst in der Mitte, das unendlich lange anhält. In diesem Modus kann das Feld nicht mehr manuell eingesetzt werden.



Unsterblicher Der Turm verfolgt jetzt seine Ziele.

Mojo Taktisches Datennetz Überarbeitet: Die Dauer der Betäubung wird auf der Höchststufe um bis zu 2 Sek. (100 %) erhöht.

Taldarin Der Radius des Gravitondisruptors wurde um 0,5 erhöht (auf 2,5).

Talis Schildpanzerung Wurde auf 1 erhöht. Taktisches Datennetz Überarbeitet: Die Abklingzeit von Querschlägergleve wird auf der Höchststufe um bis zu 5 Sek. (100 %) verringert.



Warbringer Automatischer Angriff: Die Distanz des Flächenschadens wurde um 100 % erhöht. Taktisches Datennetz Überarbeitet: Die Abklingzeit von Überladungsstoß wird auf der Höchststufe um bis zu 5 Sek. (100 %) verringert.



Unsterblicher Der Turm verfolgt jetzt seine Ziele.

Träger Interceptoren kosten jetzt 15 Mineralien.



Belagerungspanzer Der Turm verfolgt jetzt seine Ziele.



Schwerer Kreuzer Taktischer Warpsprung erfordert jetzt Sicht.



Belagerungspanzer Der Turm verfolgt jetzt seine Ziele.

Meisterung: Geschwindigkeitserhöhung für Einheiten aus Landekapseln Behobener Fehler: Bewirkt nicht mehr, dass Stärkungs- und Schwächungseffekte frühzeitig enden.

Fabrik Landekapseln sind jetzt ähnlich wie Kasernen bei gültigen Sammelpunkten etwas nachsichtiger.



Verseuchte Kobra Ätzendes Sekret Der Schaden wurde von 5 auf 20 pro Sekunde erhöht. Der Tooltipp zeigt jetzt den verursachten Schaden an. Pilzsporen Die Fähigkeitenreichweite wurde auf 8 erhöht. Zeigt jetzt einen Entfernungsanzeiger an.

Verseuchter Belagerungspanzer Die Reichweite im verwurzelten Modus wurde von 13 auf 18 erhöht.



Belagerungspanzer Der Turm verfolgt jetzt seine Ziele.

Herkules Taktischer Warpsprung erfordert jetzt Sicht.



Meisterung: Erhöhte Geschwindigkeit während Zeitstillstand Behobener Fehler: Bewirkt nicht mehr, dass Stärkungs- und Schwächungseffekte frühzeitig enden.



Behobener Fehler: Berstlinge lösen jetzt wie vorgesehen die folgende Effekte beim Tod aus: Lassen Ressourcen für Assimilationsaura fallen (Kerrigan) Lassen Biomasse fallen (Abathur) Erschaffen Schrecken (Abathur) Lassen Essenz fallen (Dehaka)





