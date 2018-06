Metal Gear Rising: Revengeance: Mac-Version lässt sich aufgrund von DRM-Problemen nicht mehr spielen - 4Players.de

Besitzer der Mac-Fassung von Metal Gear Rising: Revengeance steht eine böse Überraschung ins Haus: Wie vg247.com unter Berufung auf einen entsprechenden Reddit-Thread berichtet, lässt sich diese Version seit kurzem nicht mehr starten. Schuld daran sei, dass sich die Firma Transgaming, die in der Apple-Version das DRM beisteuerte, aufgelöst hat.Da das Spiel vorm Start zwangsweise einen (nicht mehr vorhandenen) Server kontaktieren muss, lässt sich das Spiel schlicht und einfach nicht mehr benutzen. Da seitens Konami keine Remastered-Edition angedacht sei, werde sich am Missstand in absehbarer Zukunft vermutlich nichts ändern - so vg247.com.Letztes aktuelles Video: Blade Wolf DLC-Trailer