Crackdown 2: Ist nicht mehr indiziert - 4Players.de

Crackdown 2 (EU-Version) von Ruffian Games und Microsoft steht nicht mehr auf dem Index. Das Actionspiel stand seit Ende 2010 auf der Liste A "Medien mit jugendgefährdendem Inhalt". Die Listenstreichungen (gemäß §18 Abs. 7 Satz 1 i.V.m. §21 Abs. 5 Nr. 2 JuschG) können bei Schnittberichte nachgelesen werden. Bereits Ende 2017 entfernte die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien den Vorgänger (Crackdown) vom Index.Crackdown 2 hatte 2010 keine Freigabe von der Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle (USK) in Deutschland bekommen. Daraufhin entschied Microsoft das Actionspiel nicht in hiesigen Gefilden veröffentlichen, da es zur Firmenpolitik gehörte, nur von der USK geprüfte bzw. mit Alterskennzeichnung versehene Titel in die Läden zu bringen.Das von Reagent Games, Sumo Digital und Cloudgine entwickelte Crackdown 3 wird am 7. November 2017 für PC (Windows 10) und Xbox One erscheinen.