Final Fantasy 14 Online: A Realm Reborn: Tickets für das Fan-Festival 2017 in Frankfurt verfügbar (knapp 150 Euro) - 4Players.de

JeffreyLebowski hat geschrieben: öhm weiß jemand warum dit so teuer is?

Ich meine crazy Nerdgirls in Cosplayklamotten abschleppen is geil ..aber für den Preis? :roll:

Blizzard ist ja wieder ein eigenes Thema. Deren Con deckt ja nicht nur ein Spiel ab sondern alle Blizzard Spiele womit ja eigentlich mehr Teilnehmer zu verzeichnen sein müssten, die die Kosten tragen können.Aber ich denke der Preis soll auch ein wenig abschreckend wirken, damit da wirklich Fans sind und nicht irgendwelche Trolle, denn ab einer gewissen Höhe ist das Trollen zu teuer, echten Fans aber nicht.Weil das keine Gamescom ist?So ein 2 Tage Event für ein einziges Spiel ist nicht gerade billig in der Durchführung, also müssen die Kosten von deutlich weniger Leuten gestämmt werden.Außerdem ist das nicht einfach so irgend ein Event, da werden auch Entwickler etc. vor Ort sein etc. Dazu bekommt Jeder Teilnehmer auch noch ein Geschenkpaket, das scheinbar auch ein bisschen was wert ist.Ich selbst finde FFXIV zwar wirklich gut, aber bin jetzt kein so großer Fan als das ich auf so ein Event gehen würde. Aber dennoch bin ich extrem angetan davon und finde es einfach genialst das SquareEnix überhaupt so etwas macht. Das stärkt auf die FFXIV Spieler Community und bringt sie näher zusammen. Darum gibt es bei EvE Online ja auch solche Events.SE macht hier einfach (so gut wie) alles richtig und ist nicht wie andere MMORPG Betreiber mehr daran interessiert neue Spieler anzulocken als daran die bestehenden Spieler zu halten oder sie gar zu vergraulen. Genau so betreibt man ein MMORPG und außerdem ist FFXIV längst das beste aktuelle Beispiel, dass das Abo Modell nicht wirklich out ist, wie immer gerne alle behaupten. Es braucht ausreichend Qualität für ein Abo Modell und das liefert SE bei FFXIV ab, denn dazu gehört auch der Umgang mit der Community. So ein Event beweist, dass SE der Umgang mit der Community bzw....