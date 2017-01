Final Fantasy 14 Online: A Realm Reborn: Fan-Festival in Frankfurt ist ausverkauft - 4Players.de

Das "Final Fantasy 14 Fan Festival 2017", das am 18. und 19. Februar 2017 in der Festhalle in Frankfurt stattfinden wird, ist mittlerweile ausverkauft. Square Enix bedankt sich bei allen Fans für ihr Interesse. Im vergangenen Jahr fanden bereits Fan-Festivals in Las Vegas und Tokyo statt."Auf dem Fan Festival in Las Vegas im Oktober enthüllte Producer und Director Naoki Yoshida live vor tausenden Fans die kommende Final Fantasy 14 Erweiterung Stormblood, bevor er ihnen auf dem Fan Festival in Tokio zur Weihnachtszeit weitere Neuigkeiten bescherte, wie die neue Angreifer-Rolle Rotmagier und die Möglichkeit, in Zukunft tauchen und schwimmen zu können. Zudem wurde bekannt gegeben, dass der legendäre Komponist Nobuo Uematsu den Titelsong für Final Fantasy 14: Stormblood komponieren wird. Uematsu wird ebenfalls zu Gast auf dem europäischen Fan Festival in Frankfurt sein. Auf dem Fan Festival in Frankfurt werden weitere (...) Ankündigungen zu Stormblood erwartet."Die nächste Erweiterung Final Fantasy 14 Online: Stormblood erscheint am 20. Juni 2017 für PlayStation 4 und PC und kann ab dem 24. Januar vorbestellt werden.Karten für das Festival kosteten knapp 150 Euro. Dieser Preis beinhaltet den Zugang zum Fan-Festival 2017 in Frankfurt am Samstag und Sonntag, die Fan-Festival 2017 Goody Bag (inklusive Spielgegenstände) und die Nutzung des ÖPNVs (An- und Abreise zur Festhalle). Cosplay-Wettbewerbe, Live-Musik und Entwickler-Vorträge sind u. a. vorgesehen.