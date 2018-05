Final Fantasy 14 Online: A Realm Reborn: Fan Festival 2019: Standort steht fest - 4Players.de

Das europäische "Final Fantasy 14 Fan Festival 2019" wird am 2. und 3. Februar 2019 in "La Grande Halle de La Villette" in Paris (Frankreich) stattfinden. Weitere Details findet ihr hier Square Enix: "Das europäische Final Fantasy 14 Fan Festival 2019 ist für das gefeierte Online-Rollenspiel bereits das dritte Großereignis seiner Art. Das weltweite Festival erstreckt sich über drei verschiedene Regionen und wird in bedeutenden Städten gefeiert – Las Vegas, Paris und Tokio. Das Event bietet spannende Ankündigungen, Bühnenshows mit den Entwicklern, besondere Spielaktivitäten, exklusives Merchandise sowie Live-Gaming, bei dem die Besucher gemeinsam mit Online-Spielern nach Eorzea reisen können."Letztes aktuelles Video: Ultimate Fight Final Fantasy XIV