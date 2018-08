Final Fantasy 14 Online: A Realm Reborn: Mehr als 14 Millionen Spieler weltweit - 4Players.de

Pünktlich zum Beginn der Feierlichkeiten zum fünfjährigen Jubiläum vonmeldet Square Enix, dass das Abo-basierte Online-Rollenspiel mittlerweile mehr als 14 Millionen registrierte Spieler zählt. Damit hätten allein im letzten Jahr vier Millionen neue Abenteurer die Reise nach Eorzea angetreten. Dazu heißt es von Produzent und Direktor Naoki Yoshida: "2010 startete FINAL FANTASY XIV unter keinem guten Stern, doch angefeuert von unserer weltweiten Spielergemeinschaft, unseren Partnerunternehmen und den Medien verhalfen wir dem Spiel 2013 zu einer grandiosen Wiedergeburt. Seitdem sind nun fünf Jahre vergangen, in denen FFXIV zu einem Spiel gereift ist, das von vielen Spielern auf der ganzen Welt geliebt wird. Dafür bin ich unglaublich dankbar.""Seit der Veröffentlichung von A Realm Reborn haben alle Entwickler und Support-Mitarbeiter wahnsinnige Anstrengungen unternommen und zahlreiche Steine aus dem Weg geräumt. Ihr, die Krieger des Lichts, habt uns die nötige Kraft gegeben, stets nach vorn zu schauen und nie aufzugeben. [...] Wir haben noch viele Ideen und Geschichten im Kopf, die wir euch präsentieren möchten. Ich verspreche euch, dass wir uns weiter so viel Mühe geben werden, um euch tolle Erlebnisse und Abenteuer zu ermöglichen. [...] FINAL FANTASY XIV ist ein Gemeinschaftswerk von uns allen. Ich hoffe, ihr seid weiter ein Teil davon!", so Yoshida weiter.Von Square Enix heißt es: "Um diesen bedeutenden Meilenstein - und das fünfjährige Jubiläum des Spiels - zu feiern, wird Yoshida einen besonderen 14-stündigen Livestream voller aufregender Gäste ausrichten, um die bisherige Reise Revue passieren zu lassen. In dieser Show, die am 1. September um 5:00 Uhr MESZ anfängt, werden einige der Synchronsprecher des Spiels auftreten, Entwickler eine Diskussion über verschiedene Themen halten und das Ergebnis der Abstimmung 'Eure Lieblingslieder' enthüllt werden.Als Teil des Livestreams wird der Brief des Produzenten LIVE mehr über den bevorstehenden Patch 4.4 'Prelude in Violet' preisgeben und zu guter Letzt wird Capcoms Ryozo Tsujimoto sich zu Yoshida gesellen, um die hoch angepriesene Zusammenarbeit mit Monster Hunter: World und mehr zu besprechen!" Die Feier des fünfjährigen Jubiläums ist noch bis zum 17. September 2018 als " Fest der Wiedergeburt " in Final Fantasy 14 Online spielbar.Letztes aktuelles Video: Ultimate Fight Final Fantasy XIV