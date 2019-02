Final Fantasy 14 Online: A Realm Reborn: Director wünscht sich in Nachfolgern weniger Mechs und mehr Monster - 4Players.de

Der Director von Final Fantasy 14 Online - A Realm Reborn wünscht sich in den kommenden Serienteilen weniger Mechs und mehr Monster. Das hat Naoki Yoshida auf einem Fanfest in Paris erläutert, wie das japanische Magazin Game Watch via Siliconera.com ) berichtet. Der Hauptgrund dafür sei, dass das Garlean Empire mit seiner zu mächtigen Technologie in seinem Online-Rollenspiels Balance-Probleme bereitet hätte - so der Producer mit scherzhaftem Unterton.Kurz davor erklärte er "Ich persönlich würde gerne ein Final Fantasy sehen, dass geradlinig Fantasy bietet; eines, dass nicht zu viele Maschinen hat; und ohne Mechs darin." So lange sich Teil 15 gut schlage, sei es zudem unwahrscheinlich, dass ein weiteres MMO im Final-Fantasy-Universum erscheinen könnte, so Yoshida.