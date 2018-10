Luigi's Mansion: Das 3DS-Remake des Geisterabenteuers im Video - 4Players.de

Nintendo of America stellt im Launch-Trailer die 3DS-Neuauflage von Luigi's Mansion näher vor. In den USA ist das Geisterabenteuer mit Luigi in der Hauptrolle am 12. Oktober 2018 veröffentlicht worden. In Deutschland soll es am 19. Oktober 2018 so weit sein.Luigi's Mansion erschien ursprünglich im Jahr 2002 für den Nintendo GameCube. Die Neuauflage für Nintendo-2DS-&-3DS-Systeme umfasst zusätzlich einen Boss-Rush-Modus, eine Karte des Anwesens (auf dem unteren Bildschirm) sowie amiibo-Unterstützung."Luigi ist nicht gerade der Tapferste, aber mit seinem treuen Staubsauger im Gepäck können ihn weder Geister noch Fallen aufhalten. Auf dem Touchscreen wird außerdem eine Karte der Villa angezeigt. Besonders mutige Spieler können sich bereits besiegten Geistern in einem neuen Endgegner-Modus stellen!"Letztes aktuelles Video: Launch Trailer