Daybreak Game Company: Verwirrung um Zugehörigkeit und die Frage, ob dem Studio der Geldhahn abgedreht wurde - 4Players.de

Steckt Daybreak Game Company , ehemals Sony Online Entertainment und Entwicklerstudio von u.a. EverQuest, PlanetSide und H1Z1, in finanziellen Schwierigkeiten oder handelt es sich um ein Missverständnis? Ein gestern von Massively Overpowered (MOP) veröffentlichter Artikel suggerierte zunächst Ersteres: Der Bericht wies darauf hin, dass die US-Regierung Anfang April die Vermögen mehrerer russischer Oligarchen aufgrund der vermuteten Beeinflussung der vergangenen Präsidentschaftswahlen in den USA eingefroren hatte. U.a. wurden dabei US-amerikanischen Konten und Firmen von Wiktor Wekselberg blockiert, darunter die Renova-Gruppe samt ihrer Tochter Columbus Nova, zu der seit 2015 scheinbar auch Daybreak gehört.Die Frage stand daher im Raum, ob Daybreak ebenfalls der Geldhahn abgedreht wurde. In einer Stellungnahme gab das Studio gegenüber MOP jedoch Entwarnung: Man gehöre gar nicht dem Investment-Unternehmen Columbus Nova, sondern dem ehemals für Columbus tätigen Jason Epstein. Damals veröffentlichte Pressemitteilungen, so Daybreak in einer weiteren Nachricht an MOP, hätten jedoch die heute bekannte falsche Zugehörigkeit verkündet - ein Fehler, der einfach lange nicht korrigiert worden sei.Tatsächlich ist Wikipedia-Einträgen derzeit zu entnehmen, dass Epstein Inhaber von Daybreak ist. MOP sei von Lesern allerdings darauf aufmerksam gemacht worden, dass vor kurzem ein Wikipedia-Konto namens Daybreakpr gesperrt wurde, weil es zur Zeit des Inkrafttretens der Sanktionen gegen Wekselberg erst entsprechende Änderungen vorgenommen hätte.Interessant könnte in diesem Zusammenhang außerdem sein, dass Epstein laut eines entsprechenden Wikipedia-Eintrags auch Besitzer von Harmonix (Rock Band) ist. Bei der Übernahme dieses Entwicklers im Jahr 2010 hieß es jedoch ebenfalls, das Studio sei von Columbus Nova gekauft worden ( wir berichteten ), während Epstein nicht erwähnt wurde. Der Eintrag zu Harmonix wurde am 3. April dieses Jahres zuletzt editiert, wenn auch nicht von Daybreakpr.