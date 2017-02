Paradox Interactive: Fans treffen Entwickler auf der PDXCON 2017 - 4Players.de

Entwickler und Publisher Paradox Interactive ( Stellaris Europa Universalis ) wird die Tore der PDXCON in diesem Jahr erstmals nicht nur für Journalisten, sondern auch seine Fans öffnen: Im Rahmen der zweitägigen Veranstaltung öffnen Entwickler in Vorträgen den Blick hinter die Kulissen der Entstehung ihrer Spiele, es gibt einen Cosplay-Wettbewerb, eine Party und mehr. Als Sprecher sind u.a. der Game Director von Stellaris, Martin Anward, vorgesehen sowie Henrik Fåhraeus (Game Director bei Crusader Kings) und Dan Lind (Game Director bei Hearts of Iron).Die PDXCON 2017 findet am 13. und 14. Mai in Stockholm statt. Informationen und Tickets finden Interessierte auf der offiziellen Webseite . Am 12. Mai findet zudem ein LAN-Abend sowie ein Besuch der Paradox-Büros statt, die Karten dafür sind jedoch vergriffen. In Zusammenarbeit mit Paradox bietet die Hotelkette Scandic Hotels eine vergünstigte Unterbringung in einigen ihrer Hotels an; die entsprechenden Gutschein-Codes gibt es ebenfalls auf der Webseite