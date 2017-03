Paradox Interactive: "Legendary Split"-Trailer und Aufführung mit Spielemusik zur PDXCON 2017 - 4Players.de

Mit einem Trailer (nachfolgend) macht Paradox Interacitve auf die PDXCON 2017 aufmerksam, das seine Tore erstmals nicht nur einem Fachpublikum, sondern auch den Fans des schwedischen Studios öffnet. Am zweiten Tag der Zusammenkunft präsentiert Andreas Waldetoft, der Komponist von u.a. Stellaris Europa Universalis oder Victoria 2 , dabei Auszüge seiner Arbeiten: Das Rosa Kvartetten sowie Max Wulfson spielen die Musik. Alle Besucher der PDXCON dürfen an den Konzerten teilnehmen - Tickets sind nach wie vor über die offizielle Webseite erhältlich.Im Rahmen der zweitägigen Veranstaltung öffnen Entwickler in Vorträgen den Blick hinter die Kulissen der Entstehung ihrer Spiele, es gibt einen Cosplay-Wettbewerb, eine Party und mehr. Als Sprecher sind u.a. der Game Director von Stellaris, Martin Anward, vorgesehen sowie Henrik Fåhraeus (Game Director bei Crusader Kings) und Dan Lind (Game Director bei Hearts of Iron).Die PDXCON 2017 findet am 13. und 14. Mai in Stockholm statt. Am 12. Mai gibt es zudem einen LAN-Abend sowie einen Besuch der Paradox-Büros, die Karten dafür sind jedoch vergriffen. In Zusammenarbeit mit Paradox bietet die Hotelkette Scandic Hotels eine vergünstigte Unterbringung in einigen ihrer Hotels an; die entsprechenden Gutschein-Codes findet man ebenfalls auf der offiziellen Webseite Letztes aktuelles Video: Legendary Split