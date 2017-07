Paradox Interactive: Triumph Studios (Overlord, Age of Wonders) gekauft - 4Players.de

Paradox Interactive hat die niederländischen Triumph Studios gekauft. Das Management des Studios und die Belegschaft werden im Zuge der Übernahme nicht verändert. Alle (unangekündigten) Spieleprojekte sollen weiter entwickelt werden. Paradox Interactive wird diese Spiele dann als Publisher veröffentlichen. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.Die Triumph Studios wurden 1997 von Lennart Sas und Arno van Wingerden gegründet. Sie waren für Age of Wonders, Age of Wonders 2: Der Zirkel der Zauberer, Overlord Overlord 2 und Age of Wonders 3 sowie einige Erweiterungen des Fantasy-Strategiespiels verantwortlich. Aus der Age-of-Wonders-Serie wurden bis heute mehr als eine Million Exemplare verkauft.