Paradox Interactive: Brettspiele zu Crusader Kings, Europa Universalis, Hearts of Iron und Cities: Skylines - 4Players.de

Im Zuge der PDXCON 2018 in Stockholm hat Paradox Interactive bekanntgegeben, dass sie mit unterschiedlichen Brettspiel-Entwicklern und -Verlagen zusammenarbeiten werden, um mehrere Paradox-Titel als Brettspiele zu veröffentlichen. Vorerst geplant sind Umsetzungen der folgenden Reihen: Crusader Kings, Europa Universalis, Hearts of Iron und Cities: Skylines.Das erste Brettspiel wird "Crusader Kings" sein. Es wird in Kooperation mit Free League Publishing (Mutant Year Zero und Tales from the Loop RPG) entstehen. Wie im Vorbild wird es um militärische, religiöse und politische Machtkämpfe in Europa gehen, während man seine eigene Dynastie möglichst stark hält - nur diesmal mit Spielkarten und Miniaturfiguren. Das Projekt kann bei Kickstarter unterstützt werden. Crusader Kings - The Board Game wird man mit drei bis fünf Personen spielen können. Eine Partie wird ungefähr zwei bis drei Stunden dauern. Das Spiel soll ausführlich auf der Spiel in Essen vorgestellt werden und könnte Ende des Jahres oder Anfang 2019 erscheinen.Während die Umsetzungen von Europa Universalis und Hearts of Iron eher die fortgeschrittenen Spieler ansprechen sollen, die auch mehrere Stunden an einer Partie sitzen können/wollen, wird das Cities-Brettspiel kompakter ausfallen und schnellere Partien erlauben. Das Cities-Brettspiel wird vom Entwickler mit "Ticket to Ride" (Zug um Zug) verglichen. Im Prinzip bauen mehrere Spieler an einer "großen Stadt", verfolgen dabei aber individuelle Ziele, die sie anhand von Lobbyisten-Karten (verdeckt) auf der Hand haben - und dabei ist es auch möglich, dass andere Spieler ungewollt behilflich sind, die eigenen Ziele zu erreichen. Unterschiedliche Szenarien und zusätzliche Regeln können die Partien komplexer machen.