Paradox Interactive: Spiele nach Machart von Peter Molyneux und Will Wright aus den 90er-Jahren gesucht - 4Players.de

Skabus schrieb am 28.05.2018 um 15:07 Uhr

Das Problem ist nicht, dass es solche Leute nicht gibt, sondern das sie einfach schlicht an der Realität der Branche scheitern. Früher hat man viele Studios einfach mal machen lassen, weil Videospiele neu waren und Wirtschaftler sich oft gar nicht damit auskannten. Darum sind damals auch solche Spiele wie Dungeon Keeper entstanden.

Heute ist alles professionalisiert. Keiner entscheidet mehr allein über alle Teile eines Spiels. Keiner hat mehr einen zentralen Überblick. Es gibt zig Unterabteilungen was Game Design, Konzept, Art, etc. angeht. Das macht es schwer, eine konsistente Vision wirklich umzusetzen. Vor allem wenn dann noch Marketing und Fokusgruppen und der ganze Kram dazwischengrätscht.

Ich versteh also irgendwie nicht, was Paradox da genau sucht. Wenn sie Designer Legenden wie in den 90igern haben wollen, dann müssten sie zurück in die 90iger. Und das Designerlegenden auch nicht so das Wahre sind, sieht man ja heute gerade an Molyneux, John Romero und Co. Star-Allüren machen Spiele auch kaputt und nur weil "Molyneux" oder "John Romero" draufsteht heißt das ja nicht, dass die Spiele dann auch Meisterwerke werden. Von Molyneux kam seit Jahren nur heiße Luft und Müll.

In der Indie- und Videospiele-Szene gibt es aber dennoch immernoch so verdammt viele und verdammt talentierte Neucomer, Enthusiasten, etc. (mich übrigens eingeschlossen!) aber die scheitern alle an den Hürden großer Studios. Ambitionen, Ideenreichtum, etc. wird kaputt gemacht, weil man den Leuten ihre Fähigkeiten erst zugesteht, wenn man nen Blockbuster gemacht hat. Auch wenn man mittlerweile nur noch Grütze produziert. Neulingen mit Ambitionen und Visionen wird seltenst eine Chance gegeben. Darum machen viele eben ihr eigenes Ding. Selbst Professionals aus der Branche. Von daher: Viel Glück dabei Paradox.

