Paradox Interactive: Rechte an Prison Architect komplett übernommen; Architect-Reihe könnte ausgeweitet werden - 4Players.de

Paradox Interactive hat alle Rechte und Assets von Prison Architect (ehemals geistiges Eigentum von Introversion Software) übernommen. Das schwedische Unternehmen übernimmt das Spiel sowie die Mobile-Umsetzung (Prison Architect: Mobile) auf allen aktuellen und möglichen zukünftigen Plattformen. Diese Übernahme ermöglicht es Paradox auch, die Entwicklung von Prison Architect in Zukunft fortzusetzen und Möglichkeiten für eine breiter aufgestellte "Architect-Reihe" in Zukunft zu ergründen. Ebba Ljungerud, CEO von Paradox Interactive, verspricht mit diesem hochgeschätzten Titel in Zukunft verantwortungsbewusst umzugehen."Prison Architect war für uns ein sehr lohnendes Projekt", sagte Mark Morris, Mitbegründer von Introversion Software. "Jeder Entwickler liebt es, wenn seine Kreationen zum Leben erwachen, aber durch Early Access, die Einführung auf mehreren Plattformen und mehr als einem Dutzend Content-Updates nach dem Start haben wir dieses Aufbau-und-Management-Spiel seit fast einem Jahrzehnt entwickelt und fortgeführt. Ich denke, wir haben Prison Architect so weit wie möglich vorangebracht und wir sind alle gespannt, wie ein Team wie Paradox es weiterführen kann! Das gibt Introversion auch die Möglichkeit, an unserem nächsten Vorhaben zu arbeiten - mehr dazu in Kürze."