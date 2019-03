Paradox Interactive: Neues Studio in Berkeley (USA) gegründet - 4Players.de

Paradox Interactive hat die Gründung eines neuen (internen) Entwicklerstudios angekündigt. Das neue Studio "Paradox Tectonic" in Berkeley (Kalifornien) wird von Rod Humble geleitet, ehemaliger Executive Vice President von Electronic Arts sowie CEO von Linden Lab (Second Life). Paradox Tectonic übernimmt die Entwicklung eines neuen Titels und deren IP, welche von Paradox Interactive veröffentlicht wird. Weitere Details folgen zu einem späteren Zeitpunkt."Eine Studio-Eröffnung in der kalifornischen Bay Area bringt uns in das Herz einer der weltweit größten Gaming- und Tech-Communities", so Ebba Ljungerud, CEO von Paradox Interactive. "Rod Humble und sein Team bringen eine Fülle an Erfahrungen mit und mit ihm einen Studioleiter, der bereits Spiele hervorgebracht hat, die die Industrie mehrfach geprägt haben. Wir hoffen, einige bahnbrechende Neuigkeiten des Tectonic-Teams bald mitteilen zu können.""Unser Ziel mit Paradox Tectonic ist es, offene, lustige und wunderschöne Titel zu entwickeln, die die Intelligenz der Spieler berücksichtigen und ihre Kreativität, Freiheit, Emotion und Beteiligung unterstützen", sagt Rod Humble, Studio Head von Paradox Tectonic. "Unser Studio-Aufbau verwendet bewährte Verfahren für moderne Entwicklung: Ein Team höchst erfahrener Experten in einer flachen Organisation in spannungsarmer Umgebung. Es ist eine Ehre, mit so vielen herausragenden Kollegen verschiedenster AAA-Projekte zusammenzuarbeiten. Wir sind hocherfreut, Teil der nächsten Wachstumsentwicklung von Paradox sein zu können. Durch unsere gemeinsamen Wertevorstellungen und die Tatsache, dass der Kunde immer an erster Stelle steht, passt Paradox einfach perfekt zu uns."Das neue Studio fügt sich in die stetig wachsende Liste des Publishers ein - darunter befinden sich bereits Paradox Development Studio in Stockholm, Paradox Arctic in Umea (Schweden), das Paradox Mobile Development-Team in Malmö (Schweden), Triumph Studios in Delft (Niederlande) und Harebrained Schemes in Seattle.