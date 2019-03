Paradox Interactive: Die Andeutungen rund um Vampire: The Masquerade werden konkreter - 4Players.de

We know there is something big happening on the 21st - but what? Will we finally get our soulmate? What does it all mean?

Paradox Interactive deutet schon seit mehreren Monaten eine Ankündigung an, die allem Anschein nach mit Vampire: The Masquerade in Zusammenhang steht, u. a. mit der rätselhaften Dating-App Tender , bei der man u. a. seine Blutgruppe angeben darf. Nun gab der schwedische Publisher die bisher eindeutigsten Hinweise und veröffentlichte via Twitter eine Reihe von Bildern, die Schauplätze aus dem Rollenspiel Vampire: The Masquerade - Bloodlines aus dem Jahr 2004 zeigen. Laut PC Gamer sieht man den Surfside Diner, das Ocean Hotel (in Flammen), das Ventrue Penthouse, das Malkavian Mansion, die Nosferatu Sewers und Fat Larry's Van.Paradox verspricht "etwas Großes" für die Game Developers Conference, und zwar für den 21. März. Neben einem Remake von Vampire: The Masquerade - Bloodlines ( Vampire: Die Maskerade - Bloodlines ), das seit Jahren Kultstatus erlangt hat und weiterhin mit Fan-Patches versorgt wird, könnte sich auch eine Fortsetzung womöglich auf neuem oder aktualisiertem Regelwerk in Entwicklung befinden.Im Oktober 2015 wurden die Rechte an White Wolf und an dem geistigem Eigentum von White Wolf (darunter auch Vampire: The Masquerade als Teil von World of Darkness) von CCP Games an Paradox Interactive verkauft.