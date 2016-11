Microsoft: Larry Hryb ("Major Nelson") über Exklusivinhalte von Drittherstellern auf Konsolen und "eine Menge Schecks" von Sony - 4Players.de

Sony gibt in dieser Generation deutlich mehr finanzielle Mittel für Spiele-Exklusivinhalte von bestimmten Drittherstellern im Vergleich zu Microsoft aus, wie zum Beispiel bei Call of Duty Watch Dogs 2 oder Destiny . In der vorherigen Generation (Xbox 360 und PlayStation 3) war es noch umgekehrt. Zu diesen Third-Party-Exklusivinhalten äußerte sich nun Larry Hryb ("Major Nelson"; Director of Programming bei Xbox Live) in einer Keynote im Rahmen der PAX Australia 2016 via Power Up Gaming . Er glaubt, dass Sony den Entwicklern "eine Menge Schecks" ausstellen würde. Sie bei Microsoft möchten das Geld und die verfügbaren Ressourcen lieber für andere Dinge wie den Elite-Controller nutzen.Er sagte: "Sie [Sony] haben sich dazu entschlossen, eine Menge Schecks auszustellen, so verstehe ich das. Wir hatten diese Optionen natürlich auch und wir zogen sie in Betracht, aber wir mussten uns die Frage stellen: Ist das der beste Weg, um Geld auszugeben oder sollten wir nicht lieber an dem Elite-Controller arbeiten? Darauf gibt es keine richtige Antwort. Wir betrachten jede einzelne Möglichkeit und fragen uns: 'Ist es das Beste für unsere Community und ist es die beste Verwendungsmöglichkeit für unser Geld oder wäre es woanders besser aufgehoben, wie bei der Xbox One S oder ähnlichen Dingen?'"