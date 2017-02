Microsoft: Forza-Serie generiert mehr als eine Milliarde Dollar Umsatz - 4Players.de

Bei Microsoft, Turn 10 und Playground Games hat man allen Grund zu feiern: Auf Xbox Wire hat man bekannt gegeben , dass die Forza-Reihe (Forza Motorsport 1-6; Forza Horizon 1-3) im Dezember den Meilenstein von einer Milliarde Dollar Umsatz erreicht hat. Von Forza Horizon 3 wurden mittlerweile 2,5 Millionen Exemplare für Xbox One und Windows 10 durchverkauft, was die Forza-Reihe mit Verweis auf die Verkaufszahlen der NPD Group zur erfolgreichsten Rennspiel-Marke der aktuellen Konsolengeneration macht.Darüber hinaus merkt man noch an, dass im Dezember 14 Millionen Unique User in die Forza Community eingebunden waren und monatlich mehr als drei Millionen Fahrer an der eSport-Liga Forza Racing Championship teilnehmen."Von Beginn an hat Forza atemberaubernde Grafik, die führende Simulations-Engine bei Rennspielen sowie einen Schwerpunkt auf Spaß und Zugänglichkeit kombiniert", so Xbox-Chef Phil Spencer. "Mit der Forza-Reihe haben die Turn 10 Studios die größte Racing-Community der Welt aufgebaut. Wir könnten nicht stolzer auf ihren Erfolg sein."Forza Motorsport feiert 2005 auf der ersten Xbox seine Premiere. Es folgten drei Fortsetzungen auf der Xbox 360, während mit Forza Motorsport 5 und Forza Motorsport 6 bisher zwei Titel auf der Xbox One und mit Forza Motorsport Apex erste Gehversuche auf dem PC unternommen wurden. Seit 2012 wird die Marke außerdem regelmäßig um die Arcade-Ableger Forza Horizon erweitert, die in Zusammenarbeit mit dem britischen Studio Playground Games entstehen.