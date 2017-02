Microsoft: Abo-Service "Xbox Game Pass" für Xbox One angekündigt; Zugriff auf über 100 Spiele für 9,99 Euro pro Monat - 4Players.de

Aktualisierung vom 28. Februar 2017, 16:15 Uhr:

Ursprüngliche Meldung vom 28. Februar 2017, 15:45 Uhr:

"Wie üblich bei neuen Features und Programm-Vorschauen, weicht auch der Xbox Game Pass von seiner finalen Form ab.

Die Einschränkungen fallen besonders bei den angebotenen Spielen ins Augenmerk: Der Games-Katalog ist momentan begrenzt auf 20 Titel und das User-Interface ist in der jetzigen Version nicht final. Der Großteil an AAA-Spielen im Xbox Game Pass wird erst später im Frühling in das Programm aufgenommen.

Im Xbox Insider Programm können Bugs auftreten. Beachte: In der Programm-Vorschau geht es momentan darum, die Features des Game Pass zu testen und Bugs zu melden, damit das Entwickler-Team eine fehlerfreie Erfahrung zum Start garantieren kann.

Im Rahmen des Xbox Insider Programm startet der Xbox Game Pass automatisch ohne Lokalisierung. Das bedeutet, dass die Produktbeschreibungen und Kanalnamen in englischer Sprache erscheinen. Zum finalen Start werden alle Teile des Programms lokalisiert in Landessprache verfügbar sein."

Obgleich Microsoft auf der offiziellen Webseite in der Fragen-und-Antworten-Sektion schreibt, dass der Xbox Game Pass sowohl für Xbox One und Windows-10-PCs verfügbar sein soll und Xbox Play Anywhere unterstützt wird (siehe Screenshot), ist der Abonnementservice allem Anschein nach nur für Xbox One vorgesehen, stellte Microsoft via E-Mail klar.Das Xbox-Team hat den "Xbox Game Pass" für Xbox One und Windows-10-PCs angekündigt . Dieser Abo-basierte Service soll Zugang zu mehr als 100 Spielen für 9,99 Euro pro Monat bieten. Zurzeit befindet sich der Xbox Game Pass in einer Preview-Phase (für ausgewählte Regionen) und soll später "im Frühling" einer größeren Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Bis dahin können sich ausschließlich ausgewählte Teilnehmer des Xbox-Insider-Programms die Game-Pass-Features genauer ansehen. Der Xbox Game Pass ist nur für Xbox One und Windows-10-PCs vorgesehen. Einige Xbox-360-Spiele sind im Rahmen der Abwärtskompatibilität im Xbox Game Pass enthalten. Diese Titel stehen Abonnenten jedoch nicht auf Xbox 360 zur Verfügung.Folgende Spiele sollen im Frühling zum Xbox-Game-Pass-Aufgebot gehören: Halo 5: Guardians, Saints Row 4 Re-Elected, NBA 2K16, Mad Max, LEGO Batman, Mega Man Legacy Collection, Terraria, Payday 2, Gears of War: Ultimate Edition, SoulCalibur 2 und Tekken Tag 2."Für den Xbox Game Pass ist keine Xbox Live Gold-Mitgliedschaft erforderlich. Wie bei allen Xbox Live-Titeln ist auch bei Xbox Game Pass-Titeln für den Multiplayer eine Xbox Live Gold-Mitgliedschaft erforderlich. (...) Fans haben Streaming-/Verbindungsprobleme als eines der Hauptprobleme bei anderen Abonnementservices für Spiele genannt. Daher werden beim Xbox Game Pass die Spiele auf deine Xbox One heruntergeladen. Fans können sich auf natives Gaming ohne Einschränkungen freuen und heruntergeladene Spiele 30 Tage lang offline spielen."Folgende Hinweise für Insider gibt Microsoft: