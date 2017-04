Microsoft: Geschäftsbericht: Xbox-Live-Wachstum macht sinkende Einnahmen aus den Hardware-Verkäufen wieder wett - 4Players.de

Neben Nintendo und Sony hat auch Microsoft seinen jüngsten Geschäftsbericht publiziert. Im dritten Quartal (Januar bis März 2017) des laufenden Geschäftsjahres wuchs die Anzahl der weltweit (monatlich) aktiven Xbox-Live-Nutzer auf 52 Millionen (Vorjahr: 46 Millionen). Gezählt wurden Nutzer auf Xbox 360, Xbox One, PC und mobilen Geräten. Im Vergleich zum vorangegangenen Quartal (Oktober bis Dezember 2016) ging die Nutzerzahl jedoch zurück (55 Millionen).Insgesamt seien die Einnahmen aus dem Bereich "Xbox Software und Services" um sieben Prozent gestiegen. Ein starkes Spiele-Aufgebot und der wachsende Digitalvertrieb werden von Microsoft als Gründe für die Steigerung erwähnt. Das Xbox-Live-Wachstum hätte außerdem die sinkenden Einnahmen aus den Hardware-Verkäufen wieder wettgemacht, heißt es. Konkrete Konsolen-Verkaufszahlen wurden - wie schon in den letzten Berichten - nicht mehr verraten.Das Xbox-Geschäft befindet sich bei Microsoft in der Sparte "More Personal Computing" - hierzu zählen auch Tablets, Windows Phone, Windows OEM, Anzeigen etc. Dieser Teilbereich erzielte einen Umsatz in Höhe von 8,84 Mrd. Dollar. Der Rückgang im Vergleich zum Vorjahr (9,54 Mrd. Dollar) wird hauptsächlich durch schwache Verkäufe im Handy/Smartphone-Bereich erklärt. Laut GameSpot soll der Xbox-Unterbereich um vier Prozent auf 1,93 Mrd. Dollar zugelegt haben.