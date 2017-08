Microsoft: gamescom-Sondersendung zu Neuigkeiten und Ankündigungen für Xbox One X ab 21.00 Uhr - 4Players.de

Ab wann wird man die Xbox One X vorbestellen können? Gibt es vielleicht sogar offiziell unterstützte Upgrade-/Umtauschangebote für Besitzer der Xbox One (S)? Diese und andere Fragen wird Microsoft hoffentlich ab 21.00 Uhr beantworten, wenn eine Sondersendung zu aktuellen Ankündigungen im Vorfeld der gamescom gestreamt wird.Zumindest Vorbesteller-Details scheinen sicher zu sein: In den letzten Tagen haben Interessenten, die einen E-Mail-Alarm z.B. bei Amazon gesetzt haben, einen Hinweis auf die "Launch"-Veranstaltung bekommen, um dort weitere Infos zu bekommen. Wir werden den Event begleiten und euch ggf. über Ankündigungen, Trailer etc. auf dem Laufenden halten.