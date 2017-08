Microsoft: Neuauflagen von Disneyland Adventures, Kinect Rush und Zoo Tycoon angekündigt - 4Players.de

Microsoft hat im Rahmen der gamescom 2017 Neuauflagen von Kinect Disneyland Adventures und Kinect Rush: Ein Disney Pixar Abenteuer für Xbox One und PC (Windows 10) angekündigt. Zudem will man eine Ultimate Animal Collection von Zoo Tycoon veröffentlichen. Alle drei Titel sollen ab Ende Oktober erhätlich sein und 4K, HDR sowie Xbox Play Anywhere unterstützen.