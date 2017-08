Sowohl Sea of Thieves als auch State of Decay 2 werden plattformübergreifendes Spielen zwischen Xbox-One- und PC-Spielern (Windows 10) unterstützen, wie Microsoft im Rahmen der gamescom 2017 bekannt gab. Sea of Thieves (zur Vorschau ) wird am PC zudem 21:9-Monitore sowie 4K-Auflösung mit 60 Bildern pro Sekunde unterstützen, wovon man sich in Köln selbst ein Bild machen könne.