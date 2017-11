Microsoft: Eigener Spiele-Streaming-Dienst am Horizont; interne Spiele-Entwicklung soll gestärkt werden - 4Players.de

Leon-x schrieb am 09.11.2017 um 12:17 Uhr

Deswegen habe ich ja geschrieben dass es auf der stationären Konsole mal zu wenig Spielen kommt. Denn DS und seine Software hatte ich schon im Hinterkopf.

Aber ich könnte ja dann auch einwerfen dass MS sich um die Entwicklung um Windows kümmern muss und es als bestes Pferd im Stall die meiste Zuwendung braucht.

Wird man ja auch nicht gelten lassen.^^

Dass die alle jetzt nicht direkt Döumchen drehen und Entwicklungen immer kostspieliger und mehr Zeit verschlingen kommt hinzu.

Nintendo hat sich ja angeblich ach bei HD Programmierung verschötzt dass man da even mehr Aufwand brauch was Sony und MS schon vorher verwirklichten mussten.

Ich kann jetzt nicht abschätzen wie hich der Aufwand für ein Game auf der Switch ist aber bei DS Software dürfte er überschaubar sein.

Wärend msn bei MS jetzt halt 4k für PC und One X verwirklichen muss. Sowas frist sicherluch auch etwas Zeit wenn man kein fertiges Texturenpack von einer Engine nimmt. Nur will man ja nicht dass alle Games wie der Enginebaukasten aussieht.

Soll ja kein Abszreiten sein dass MS eben etwas mehr bringen muss gerade nach dem Fable und Scalebound jetzt fehlen.

Zumindest setzt man jetzt schon auf Age of Empire in der Fortsetzung um den PC zu versorgen.

Hier und da gibt es Anzeichen dass man langsam aus dem Pott kommt.

Nur hat man hier galt etwas das Gefühl man müsste sich fast rechtfertigen eine Xbox als Plattform zu haben.

Wenn das Softwareangebot so umfangreich und alke Berreiche abdeckend bei der Konkurrenz ist braucht man sich dich gar nicht bei MS umsehen. Trotzdem hofft man auf Konkurrenz mit guten Games.

Da scheint es mir dass man hier und da dich auch Games will die es auf der momenran bevorzugten Plattform so nicht gibt.