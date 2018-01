Bei Resetera sind neue, unbestätigte Informationen zu anstehenden Spielen für Xbox One aus dem Hause Microsoft aufgetaucht, also zu First-Party-Titeln. Die Gerüchte stammen vom User "Klobrille" und sind in Form einer Wunschliste formuliert. Datenquelle ist angeblich das SDK der Xbox Live API. Der "Leaker" hatte in den vergangenen Jahren mit seinen Insider-Berichten weitgehend richtig gelegen, zum Beispiel bei der E3 2017 und bei Crackdown 3 sowie der Halo 2 Anniversary Edition . Allerdings weist "Klobrille" darauf hin, dass manche der genannten Titel nur als Prototyp existieren könnten.Demnach befindet sich ein neues Fable mit dem Codenamen "Wisdom" bei einem britischen Studio in Entwicklung. Unter Umständen könnte dies das bisher nicht angekündigte Action-Rollenspiel in offener Spielwelt von Playground Games (Forza Horizon) sein ( wir berichteten ). Auch ein neues Perfect-Dark-Spiel aus der 3rd-Person-Perspektive soll in Arbeit sein. The Coalition (Gears of War) ist an der Produktion beteiligt, wird es aber nicht alleine entwickeln.Crackdown 3 soll eine kooperativ spielbare Kampagne für vier Spieler umfassen. Forza Horizon 4 soll in Japan spielen - ähnliche Gerüchte gab es bereits in der Vergangenheit. Im dritten Teil war man in Australien unterwegs. Die "größte Xbox-Reihe" (Halo) soll mit einem neuen Spielmodus erweitert werden, an dem sehr viele Spieler teilnehmen können - vielleicht eine Battle-Royale-Variante. Außerdem würde Phil Spencer Mechs lieben (ggf. Umsetzung von Mechwarrior 5: Mercenaries für Xbox One). Von Conker, Banjo-Kazooie oder Crimson Skies soll man auf absehbare Zeit nichts hören. Auch Age of Empires 4 sei noch weit entfernt.Phil Spencer (Xbox-Chef) hatte im November erklärt , dass sie bei Microsoft mehr Investitionen in die interne Entwicklung von Computer- und Videospielen (First-Party-Spiele) tätigen wollen. Die eigenen Plattformen sollen somit stärker mit Eigenentwicklungen versorgt werden. Hierzu sollten entweder neue Studios eröffnet oder bestehende Entwicklerteams übernommen werden.