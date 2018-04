Microsoft: E3-Pläne konkretisiert: "Xbox E3 2018 Briefing" wird auf Deutsch übertragen - 4Players.de

Microsoft hat die E3-Pläne konkretisiert und bekanntgegeben, dass das "Xbox E3 2018 Briefing" (10. Juni, ab 22:00 Uhr deutscher Zeit) live auf dem offiziellen Xbox-Mixer-Kanal oder über die Mixer App übertragen wird. Es wird auf Mixer in sechs Sprachen angeboten: Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch (LATAM), Portugiesisch (LATAM) und mit Unterstützung für englische Untertitel. Zusätzlich wird der Livestream auf weiteren Streaming-Plattformen (keine Details) zur Verfügung stehen."Ebenfalls neu: Inside Xbox wird in diesem Jahr live von der E3 übertragen. Inside Xbox: Live @ E3 wird am Montag, den 11. Juni um 24:00 Uhr deutscher Zeit ausgestrahlt und liefert (...) exklusive Ankündigungen, Spiele-Demos, Interviews, Giveaways und mehr. Ein weiterer Live-Stream wird täglich während der E3 2018 vom 12. Juni bis zum 14. Juni auf Mixer übertragen."