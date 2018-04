Microsoft: Gaming-Umsatz gesteigert; 59 Mio. Xbox-Live-Nutzer; höhere Einnahmen durch Spiele und Dienste - 4Players.de

Nach Nintendo und Sony hat auch Microsoft seine Bücher geöffnet und das Ergebnis für das dritte Geschäftsquartal (Januar bis März 2018) des laufenden Geschäftsjahres veröffentlicht . Die Umsätze aus dem "Gaming-Bereich" betrugen 2,251 Mrd. Dollar (Vorjahr: 1,906 Mrd. Dollar). Von Juni 2017 bis März 2018 lag der Umsatz bei 8,067 Mrd. Dollar (Vorjahr: 7,409 Mrd. Dollar). Die gesteigerten Umsätze werden auf höhere Software-Verkäufe von Drittherstellern und stärkere Erlöse aus Diensten (Xbox Game Pass, Xbox Live etc.) zurückgeführt; beide Bereiche wuchsen zusammengenommen um 24 Prozent.Konkrete Konsolen-Verkaufszahlen nannte das Unternehmen wie gewohnt nicht, auch nicht zur Xbox One X. Die Anzahl der monatlich aktiven Xbox-Live-Nutzer auf Xbox One, Windows 10 und mobilen Plattformen ist um 13 Prozent auf 59 Millionen gestiegen (gleicher Zeitraum im Vorjahr: 52 Mio.). Im Vergleich zum besonders starken Weihnachtsquartal (Oktober 2017 bis Dezember 2017) hat sich die Anzahl der Xbox-Live-Nutzer nicht verändert. Wichtig: Gemeint sind nicht die Abonnenten von Xbox Live Gold, sondern alle Nutzer von Xbox Live.Das komplette Unternehmen setze 26,82 Mrd. Dollar um (+16,8 Prozent). Der Nettogewinn betrug 7,42 Mrd. Dollar (Vorjahr: 5,47 Mrd. Dollar). Die beiden umsatzstärksten Geschäftsfelder sind "Office products and cloud services" und "Server products and cloud services" mit 7,09 Mrd. Dollar respektive 6,43 Mrd. Dollar Umsatz. In dem Zusammenhang bekräftigte die Führungsmannschaft von Microsoft, dass die Xbox "ein Wachstumsbereich für das Unternehmen" und die Konsole eine "lebendige Plattform" sei, an die die Fans glauben würden.