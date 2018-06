Microsoft: Xbox Big Fun Deals: Bisher "größter Xbox Sale des Jahres" gestartet - 4Players.de

199,00 Euro für 500 GB Xbox One S Konsole (je nach Händler inklusive Gratisspiel)

229,00 Euro für 1 TB Xbox One S Pakete (je nach Händler inklusive Gratisspiel)

449,00 Euro für Xbox One X Konsole

Circa zehn Euro Rabatt auf Controller

Ein Monat Xbox Live Gold und/oder Xbox Game Pass für einen Euro

Im Vorfeld der E3 2018 und der Xbox-Pressekonferenz (10. Juni um 22 Uhr) hat Microsoft den bisher "größten Xbox Sale des Jahres" gestartet. Die Angebote gelten bis zum 17. Juni 2018. Die Website rund um die Big-Fun-Deals findet ihr hier . Außerdem schreibt der Hersteller: "Weiterhin erwartet Dich ab dem 11. Juni ein Preisnachlass von satten 50,00 Euro beim Kauf einer Xbox One."Die Angebote beinhalten:Microsoft: "Zum ersten Mal bekommst Du auf Xbox One X im Microsoft Store und den teilnehmenden Händlern 50 Euro Rabatt. Wenn Du noch nicht auf eine Xbox One X umgestiegen bist, ist es jetzt an der Zeit: der Rabatt ist gültig zwischen dem 7. und 23. Juni. Das Angebot gilt außerdem für Xbox One X Enhanced Spiele wie Sea of Thieves, FIFA 18, Assassin’s Creed Origins oder Forza Motorsport 7. Eine Xbox One S mit 500GB Festplattenspeicher sicherst Du Dir für nur 199,00 Euro solange der Vorrat reicht. Oder Du kaufst dir das Xbox One S 1TB Bundle für 229,00 Euro. Darunter fallen etwa das Xbox One S PlayerUnknown's Battlegrounds Bundle oder das Xbox One S Starter Bundle, das drei Monate Xbox Game Pass und drei Monate Xbox Live Gold beinhaltet. Alle Xbox One S 1TB Angebote enden am 23. Juni."Darüber hinaus werden mehr als 300 Spiele mit Rabatt angeobten, darunter Battlefield 1 (75%-Rabatt: 15 Euro), FIFA 18 (75%-Rabatt: 17,50 Euro), NBA 2K18 (70%-Rabatt: 21 Euro), Assassin's Creed Origins (40%-Rabatt: 41,99 Euro), Forza Motorsport 7 (50%-Rabatt: 34,99 Euro), Destiny 2 + Erweiterungspass (45%-Rabatt: 38,49 Euro), Super Lucky's Tale (40%-Rabatt: 17,99 Euro), Monster Hunter: World (35%-Rabatt: 45,49 Euro), PlayerUnknown's Battlegrounds (33%-Rabatt: 20,09 Euro), Grand Theft Auto 5 (67%-Rabatt: 23,10 Euro) und Sea of Thieves (20%-Rabatt: 59,99 Euro). Weitere Angebote findet ihr hier Über das Angebot "ein Monat Xbox Live Gold und/oder Xbox Game Pass für einen Euro" schreibt Microsoft: "Teste Xbox Live Gold und Xbox Game Pass für nur einen Euro und profitiere von einem, zeitlich begrenzten Einführungsangebot und erhalte Deinen ersten Monat Xbox Game Pass oder Xbox Live Gold für jeweils nur einen Euro! Mit dem Xbox Game Pass erhältst Du unbegrenzten Zugang zu über 100 großartigen Games und neuen Xbox-Exklusivspielen für nur einen Euro. Wenn Du noch kein Xbox Live Gold-Mitglied bist, bekommst Du eine Goldmitgliedschaft für einen Euro und wirst Teil der besten Spieler-Community im fortschrittlichsten Multiplayer-Netzwerk."