Microsoft: Xbox E3 2018 Briefing: 15 Spiele-Weltpremieren geplant - 4Players.de

Just wrapped our final #XboxE3 rehearsal. Feeling great about the show. Excited to world premiere 15 games tomorrow and much, much more #E32018 pic.twitter.com/NxPreEOXfw — Phil Spencer (@XboxP3) 10. Juni 2018

Heute um 22.00 Uhr findet das "Xbox E3 2018 Briefing" von Microsoft statt. Es wird live auf dem offiziellen Xbox-Mixer-Kanal oder über die Mixer App übertragen wird. Auf Mixer wird es in sechs Sprachen angeboten: Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch (LATAM), Portugiesisch (LATAM) und mit Unterstützung für englische Untertitel. Zusätzlich wird der Livestream auf weiteren Streaming-Plattformen (wie Twitch Twitter und Facebook ) zur Verfügung stehen.Phil Spencer (Xbox-Frontmann) versuchte bereits die Vorfreude zu steigern und versprach 15 Spiele-Weltpremieren und noch "viel mehr". Gezeigt werden auf jeden Fall Crackdown 3, Shadow of the Tomb Raider und eine Kriegsgeschichte (Solo-Modus) aus Battlefield 5. Weitere potenzielle Spiele: Forza Horizon 4; vielleicht ein neuer Halo-Titel und drei Gears-of-War-Spiele (Gears of War 5, Gears of War Echtzeit-Strategie-Ableger, Battle-Royale-Titel).