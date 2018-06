Microsoft: Phil Spencer setzt auch in der kommenden Xbox-Generation auf starke Technik - 4Players.de

Im Gespräch mit der Weekly Famitsu ( via dualshockers.com ) hat Xbox-Chef Phil Spencer erläutert, dass Microsoft auch in seiner kommenden ( auf der E3 angedeuteten ) Konsolen-Generation auf technisch starke Hardware setzt. Bei Gesprächen mit japanischen Entwicklern über die Architektur seien vor allem folgende Bereiche zur Sprache gekommen: "Beim Blick in die Zukunft weiß er, dass die Auflösung wichtig ist. Die Bildrate ist ebenfalls wichtig", so die übersetzte Zusammenfassung.



Die Beziehung zu japanischen Entwicklern, ihre Vorschläge und eine enge Zusammenarbeit seien wichtige Faktoren. Spencer wolle mit der kraftvollsten und besten Hardware Spielerfahrungen für Konsolenspieler schaffen. Mit der Xbox One X habe an das erreicht, er wolle aber weiter an dieser Strategie festhalten und sich dabei noch verbessern.



Auch dem Thema Streaming gegenüber zeige Spencer sich nicht abgeneigt. Es sei keine ideale Lösung, Konsolen an zwei Milliarden Spieler in verschiedenen Märkten rund um die Welt zu verkaufen. Da Smartphones und PCs sich immer weiter verbreiteten, würde der Xbox-Chef auch dort gerne Speile verfügbar machen, die so viel Immersion und spielerischen Tiefgang böten wie Heimkonsolen-Titel. Nach dem Erwerb von fünf Studios betonte Spencer außerdem, dass Fans sich auf mehr First-Party-Spiele freuen könnten.