Microsoft: Geschäftsbericht: Über 10 Mrd. Dollar Umsatz; aggressive Wachstumsstrategie wird fortgesetzt - 4Players.de

Microsoft hat die Geschäftsergebnisse für das letzte Quartal des Geschäftsjahres (April bis Juni 2018) und den kompletten Bericht für das abgeschlossene Geschäftsjahr (Juli 2017 bis Juni 2018) veröffentlicht.Im vergangenen Quartal (April bis Juni 2018) des Geschäftsjahres stieg der Umsatz im Spielebereich um 643 Mio. Dollar (39 Prozent) auf 2,28 Mrd. Dollar. Das Wachstum wird auf höhere Umsätze mit Xbox-Software und -Services zurückgeführt, bedingt durch "starke Spiele" von Third-Party-Anbietern - also von Spielen, die nicht von den Microsoft Studios entwickelt und veröffentlicht wurden. Die Anzahl der monatlich aktiven Nutzer von Xbox Live stieg um acht Prozent gegenüber dem Vorjahr auf 57 Millionen. Das Wachstum wurde auf den Plattformen Xbox One, Windows 10 und Mobile fortgesetzt. Gegenüber September 2017 bis März 2018 ging die Xbox-Live-Nutzerzahl aber von 59 Mio. auf 57 Mio. zurück.Im gesamten Geschäftsjahr (Juli 2017 bis Juni 2018) überstieg der Umsatz der Spiele-Sparte erstmals überhaupt die Marke von 10 Mrd. Dollar. Insgesamt legte der Umsatz in diesem Unternehmenssegment um 14 Prozent (Vorjahr: 9,05 Mrd. Dollar) zu. Auch hier wird die Anzahl der monatlich aktiven Nutzer von Xbox Live mit 57 Millionen beziffert. Zum Vergleich : Microsoft liegt mit dem Umsatz vor Nintendo, denn Nintendo setzte im letzten Geschäftsjahr, das allerdings von April bis März geht, 9,7 Mrd. Dollar um. Bei Sony waren es 17,29 Mrd. Dollar.In der anschließenden Investorenkonferenz erklärte Satya Nadella (CEO) via DualShockers , dass sie eine "aggressive Wachstumsstrategie" (nicht nur) im Gaming-Bereich verfolgen würden. Er sagte: "Im Bereich Gaming verfolgen wir weiter unsere expansiven Geschäftsmöglichkeiten von der Art und Weise, wie Spiele erstellt und vertrieben werden, bis hin zu der Art und Weise, wie sie gespielt und betrachtet werden, und übertreffen in diesem Jahr zum ersten Mal die zehn Milliarden Marke. Wir investieren aggressiv in Inhalte, Community und Cloud Services (...), um die Nutzung zu erweitern und die Zusammenarbeit mit Spielern zu vertiefen. (...) Die Kombination aus dem Xbox Live Game Pass Abonnement und Mixer sorgt für Rekordwachstum und Engagement."Zu den jüngsten Akquisitionen sagte er: "PlayFab beschleunigt unsere Vision, eine Weltklasse-Cloud-Plattform für die Gaming-Industrie auf Handy, PC und Konsole aufzubauen. Die Übernahme von fünf neuen Gaming-Studios fördert unsere First-Party-Content-Entwicklung, um unsere schnell wachsenden Gaming-Services zu unterstützen."Amy Hood (Chief Financial Officer) erklärte derweil, dass sich das Umsatzwachstum im aktuellen Geschäftsjahr aber verringern werde, da sie weniger starke Effekte von Third-Party-Titel erwarten: "Im Bereich Gaming erwarten wir einen Umsatzwachstum bei den Teenagern im mittleren Alter und ein anhaltend starkes Engagement der Nutzer auf unseren Plattformen. Die Wachstumsrate bei Software und Services wird sich aufgrund der Veröffentlichung von starken Third-Party-Titeln vor einem Jahr abschwächen."