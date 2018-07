Microsoft: Playground sichert sich Entwickler von BioWare, EA Motive und Rocksteady fürs kommende Rollenspiel - 4Players.de

Alle neuen Mitarbeiter sollen an dem in einer offenen Welt spielenden Action-Rollenspiel arbeiten, das in Playgrounds neu gegründetem Zweitstudio entsteht. Dessen Räumlichkeiten befinden sich in Leamington Spa (unweit von Birmingham) - wie auch die übrigen Geschäftsräume. Als prominentes Beispiel nennt Gamesindustry.biz den "Principal Environment Artist" Scotty Brown, der in gleicher Position an Star Wars Battlefront 2 gearbeitet habe. Vorher sei er in ähnlichen Positionen bei BioWare, Electronic Arts und Midway Games beschäftigt gewesen.



Weitere bekannte Neuzugänge seien "Lead Environment Artist" Noel Lukasewich (Mass-Effect-Serie, 13 Jahre bei BioWare), Narrative-Director Martin Lancaster (Batman-Spiele, Rocksteady Studios) sowie Principal-Animator Chris Goodall von Ninja Theory (Enslaved: Odyssey to the West, DmC: Devil May Cry, Hellblade, Disney Infinity). Die Qualitätskontrolle verstärke sich mit Lead-Technician Rob den Dekker von Ninja Theory (arbeitete in seiner bisherigen Karriere an Fable, Fable 2, LittleBigPlanet, Forza Horizon 2) und Playground-Rückkehrer Joe McKernan als "Lead UI Artist" (Forza Horizon (2), Horizon Zero Dawn, Destiny 2). Zum Spiel selbst schweigen sich die Briten noch aus.

Im Uhrzeigersinn von links oben: Noel Lukasewich, Rob den Dekker, Scotty Brown, Chris Goodall, Joe McKernan und Martin Lancaster

Bereits im November vergangenen Jahres hatte sich Playground Games () laut Gamesindustry.biz für die Produktion seines kommenden Action-Rollenspiels verstärkt - gestern berichtete das Magazin von einer weiteren Einstellungswelle. Der mittlerweile von den Microsofts Studios übernommene Entwickler habe diesmal eine Reihe "Top-Talente" mit AAA-Erfahrung von BioWare, Rocksteady Games, Ninja Theory, Guerrilla Games und Electronic Arts' Motive Studio abgeworben.